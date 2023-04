Zmarzliku uvod v SP, Žagar v ozadju

Žagar je bil pred leti stalni član elitne konkurence in ima v bogati karieri 128 nastopov na dirkah serije grand prix ter tudi pet zmag. A že lani ni več dobil priložnosti za nastope med najboljšimi, izjema je bil le Goričan, za to dirko je dobil posebno vabilo.

Podobno je tudi v tej sezoni. Žagarja ni med 15 dirkači s pravico nastopa na vseh postajah, so ga pa hrvaški prireditelji spet povabili na preizkušnjo. Vsak prireditelj ima namreč pravico, da na svojo dirko povabi voznika po lastni izbiri.

Žagar je tako danes dobil priložnost za merjenje moči z najboljšimi, vendar je ni izkoristil. V rednem delu je v petih vožnjah iztržil le tri točke za eno tretje in eno drugo mesto, trikrat pa je nastop končal kot četrti brez točk. Najboljši je bil v svoji četrti vožnji, skupno 13. na dirki, ko je zaostal le za Slovakom Martinom Vaculikom.

Kot stezna rezerva je bil v Goričanu še en slovenski dirkač Nick Škorja; priložnost za nastop je dobil v peti vožnji, ki pa jo je končal na četrtem mestu in brez točk za SP.

V boju za vrh in zmago sta se nato iz prvega polfinala v odločilno vožnjo prebila Avstralec Jason Doyle in Britanec Robert Lambert, izpadla sta Danec Mikkel Michelsen in Vaculik, iz druge pa Zmarzlik in Šved Fredrik Lindgren, prepočasna sta bila Britanca Dan Bewley in Tai Woffinden.

V velikem finalu je Zmarzlik, svetovni prvak zadnjih dveh sezon, potrdil premoč tudi na uvodu v 2023. Dosegel je 19. zmago na dirkah za grand prix, drugi je bil na koncu Lambert, tretji pa Lindgren.

Matej Žagar Foto: Grega Valančič/Sportida

Sezona SP 2023 ima deset postaj. Po uvodu v Goričanu bodo sledile še dirke v Varšavi, Pragi, nemškem Teterowu, poljskem Gorzowu, švedski Malilli, Rigi, Cardiffu, danskem Vojensu, zadnja dirka pa bo v poljskem Torunu 30. septembra. Naslednja preizkušnja bo varšavska dirka 13. maja.

V SP bo letos naslov branil Zmarzlik, poleg njega pa so stalni vozniki še Danci Leon Madsen, Michelsen in Anders Thomsen, Poljaka Maciej Janowski in Patryk Dudek, Britanci Lambert, Bewley in Woffinden, Slovak Vaculik, Avstralci Doyle, Jack Holder in Max Fricke ter Šveda Lindgren in Kim Nilsson.