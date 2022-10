Zadnja zmaga sezone Vaculiku, Zmarzlik naslov prvaka potrdil z drugim mestom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odločitev o letošnjem prvaku je padla že na predzadnji dirki na Švedskem, kjer je Danec Leon Madsen, ki je edini še imel možnosti, da bi ga prehitel, končal v polfinalu. Zmarzlik je, čeprav je bil prvak že pred finalom, na tisti dirki zmagal in tako na najboljši način potrdil tretji naslov svetovnega prvaka v karieri po letih 2019 in 2020.

Britanec Dan Bewley je bil sicer v tej sezoni prvi, ki mu je uspelo zmagati na dveh dirkah (Vroclav, Cardiff). Na prvih petih so se zmag veselili Zmarzlik v hrvaškem Goričanu, Avstralec Max Fricke v Varšavi, Slovak Martin Vaculik v Pragi, Poljak Patryk Dudek v nemškem Teterowu in Danec Anders Thomsen v poljskem Gorzowu. V finišu sezone pa je bil najboljši Zmarzlik, ki je dobil najprej dirko v danskem Vojensu in potem še tisto v švedski Malilli.

Na današnji zadnji dirki sezone 2022 so v finalu nastopili Zmarzlik, še en domačin Maciej Janowski, Madsen in Vaculik. Zadnjo zmago v sezoni in svojo drugo letošnjo je dosegel Vaculik, drugi je bil Zmarzlik, tretji pa Madsen.

Skupno je v seštevku sezone tako na prvem mestu Zmarzlik zbral prepričljivih 148 točk, drugi je bil Madsen s 117, tretji pa Dudek s 100, do šestega mesta, ki še zagotavlja neposredno uvrstitev v elitno tekmovanje v sezoni 2023, pa so končali še Britanec Robert Lambert (97), Bewley (93) in Šved Fredrik Lindgren (92).

V zadnjih letih je v SP dirkal tudi slovenski dirkač Matej Žagar, ki pa ga letos ni bilo med stalnimi vozniki. Nastopil pa je na prvi dirki sezone v Goričanu s posebnim povabilom organizatorjev, končal na šestem mestu in osvojil 11 točk za SP. To ga v pravkar končani sezoni uvršča na 18. mesto med 26 dirkači, ki so v letošnjem SP dobili vsaj točko.