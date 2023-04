Žagar dobil vabilo za dirko na Hrvaškem

Žagar je tudi v prejšnji sezoni nastopil samo na hrvaški dirki, za katero je prav tako dobil posebno vabilo, ter osvojil šesto mesto. Na ta način je dobil 11 točk za SP, kar ga je ob koncu v seštevku sezone 2022 uvrstilo na 18. mesto med 26 dirkači s točkami.

Do leta 2021 je bil Žagar stalni član stalne zasedbe svetovnega prvenstva, za sezono 2022 pa si ni zagotovil mesta med najboljšimi, prav tako ne za letošnjo izvedbo.

A ker ima vsak prireditelj dirke za SP možnost, da ob 15 stalnih voznikih na tekmovanje povabi še enega dirkača, je tudi letos dobil priložnost. Hrvaški prireditelji so se odločili, da vabilo podelijo najboljšemu slovenskemu dirkaču zadnjih dveh desetletij, kot stezni rezervi pa bosta na priložnost za nastop čakala slovenski voznik Nick Škorja in Madžar Norbert Magosi.

Žagar je v dolgi karieri v SP dosegel pet zmag, nastopil na 127 dirkah in zbral skupno 1002 točki.

Sezona SP 2023 bo imela deset postaj, po uvodu v Goričanu bodo sledile še dirke v Varšavi, Pragi, nemškem Teterowu, poljskem Gorzowu, švedski Malilli, Rigi, Cardiffu, danskem Vojensu, zadnja dirka pa bo v poljskem Torunu 30. septembra.

V SP bo letos naslov branil Poljak Bartosz Zmarzlik, poleg njega pa so stalni vozniki še Danci Leon Madsen, Mikkel Michelsen in Anders Thomsen, Poljaka Maciej Janowski in Patryk Dudek, Britanci Robert Lambert, Dan Bewley in Tai Woffinden, Slovak Martin Vaculik, Avstralci Jason Doyle, Jack Holder in Max Fricke ter Šveda Fredrik Lindgren in Kim Nilsson.

Preberite še: