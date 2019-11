Zadnji trening Verstappnu

Na prvem treningu je drugo mesto mesto zasedel Verstappen, na drugem pa Hamilton.

Četrti čas je na zadnjem prostem treningu sezone postavil Tajec Alexander Albon (Red Bull), petega Nemec Sebastian Vettel, šestega pa Monačan Charles Leclerc (oba Ferrari).

Takole je na tretjem prostem treningu divjal Tajec Albon:

Two near misses for Alex Albon as he gets a little bit close for comfort during the final practice session of 2019 🙈 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/nLINhLxiE5