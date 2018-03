Začenja se nova sezona formule ena, nekaj novosti pa je "popolna oslarija"

Pred 69. sezono svetovnega prvenstva formule ena

V nedeljo se v Melbourni v Avstraliji začenja že 69. svetovno prvenstvo formule ena, ki se bo po 21 dirkah končalo 25. novembra v Abu Dabiju. Sezona 2018 prinaša nekaj novih pravil, razmerja moči v boju za naslova prvaka pa ne bodo bistveno drugačna, kot so bila lani, pravijo poznavalci. Tudi Franci Jerančič, ki napoveduje, da se bo za zmage tudi letos bojevala "sveta trojica", moštva Mercedes, Ferrari in Red Bull.

Dirkalniki formule ena so letos že na pogled precej drugačni kot lanski. Najbolj opazna sprememba je varnostni lok (halo) nad kokpitom, ki bo dirkače ščitil pred morebitnimi letečimi razbitinami. Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) je tudi zatesnila luknjo v pravilniku, ki je moštvom lani omogočala uporabo tako imenovane plavuti morskega psa in krilc T. Zadki dirkalnikov so zdaj očiščeni teh aerodinamičnih elementov.

Samo trije motorji za celo sezono

Na štartih v tej sezoni ne bo več mičnih deklet, tako imenovanih "grid girls", v koledar se je vrnila dirka za VN Francije, ki jo bo konec junija gostilo dirkališče Paul Ricard, po 18 letih je iz koledarja izpadla Malezija, po enoletnem premoru pa se vrača VN Nemčije, ki bo letos na Hockenheimu.

Za vsak dirkalnik bodo moštva lahko letos uporabila samo tri motorje (lani štiri), vsaka uporaba dodatnih (sem štejejo tudi drugi deli pogonskega sklopa, turbopolnilnik, sistemi za povračanje energije, baterija in kontrolna elektronika), pa bo kaznovana s slabšim štartnim položajem. Sistem točkovanja je poenostavljen, 15 kazenskih točk pomeni selitev na konec štartne vrste.

Tehnične novosti:

Pričakovati je torej mogoče obilico kazni, saj je že lani, ko so imela moštva na voljo štiri agregate na sezono, le desetim dirkačem uspelo prvenstvo odpeljati brez kazni zaradi nedovoljenih menjav.

Razmerja moči ostajajo enaka

Franci Jerančič pričakuje, da bo Mercedes še vedno najmočnejši. Foto: Bor Slana Zasedbe v najboljših moštvih niso spremenjene, zato tudi razmerja moči ostajajo približno enaka. O tem so si enotni strokovnjaki, med njimi tudi slovenska dirkaška legenda Franci Jerančič. "Kakšnih velikih skrivnosti ni, pričakujem prevlado 'svete trojice'," pravi, a dodaja, da je Mercedes najverjetneje še vedno korak pred najresnejšima tekmecema Ferrarijem in Red Bullom.

"Mercedes je za moj okus najbolj solidna ekipa v tem trenutku, Ferrari je sicer nekaj pokazal, ampak pri njih je vselej težava, da popustijo. Niso tako kompaktna ekipa, kot so bili v obdobju Jeana Todta. Vse prevečkrat se jim kaj zalomi, odpove, odpade, potem pa izgubijo živce. Tukaj je še Red Bull, ki bi lahko bil zanesljiv in učinkovit, to je pa tudi vse. Najboljši trije so jasni že zadnjih nekaj let, za preostalo bomo še videli."

Ferrarija pozimi najhitrejša, Mercedes nabiral kilometre

Na zimskih testiranjih sta Ferrari in Red Bull pokazala, da sta lahko zelo hitra, a so bili pri Mercedesu zadržani, osredotočili so se na izboljševanje zanesljivosti najnovejše srebrne puščice, medtem ko so njihovi tekmeci najboljše čase dosegali na novih hiper mehkih Pirellijevih pnevmatikah, so sami kot najmehkejšo različico uporabili ultra mehke, Lewis Hamilton in Valtteri Bottas pa sta odpeljala 1.040 krogov, 113 več od Sebastiana Vettla in Kimija Räikkönena.

Skupni rezultati zimskih testiranj:

Who showed their hand, and who's got more pace to come? 🤔



Here's everything we learned from #F1Testing >> https://t.co/41f5PBsjBJ pic.twitter.com/mymVDaUavE — Formula 1 (@F1) March 12, 2018

Kaj pa Fernando Alonso?

Na zimskih testiranjih je bil hiter tudi Fernando Alonso z McLarnom, ki je po dveletni kalvariji končal sodelovanje s Hondo in vzel Renaultove motorje. Bi lahko tudi Španec, dvakratni svetovni prvak, letos oživel? "On je ves čas živ! Zagotovo po hitrosti spada med najboljše, jaz imam celo občutek, da je najboljši. Glede na to, kaj spravi iz tistih podrtij in kakšne partnerje ima v ekipi," pravi Jerančič.

"Upam in verjamem, da so se pobrali, čeprav so imeli že neke šlamastike s tem Američanom Zakom Brownom, novim operativnim vodjem. Takih stvari, kot so, da nekomu odpade kolo po štirih krogih, so slabi znaki, slaba karma. V starih zmagovitih časih Adriana Neweyja so bili kompaktna ekipa. Privoščim jim nekaj več stabilnosti. Renault pa je za zdaj še manjša neznanka, nisem še čisto prepričan, da je lahko konkurenčen ves čas. Morda se motim, pri Red Bullu bomo videli, kako bo delovalo," še dodaja.

Odpadlo kolo na Alonsovem dirkalniku na testiranjih v Barceloni:

Ferrariju manjka "izvedbena zanesljivost"

Bolj odločno vodenje in večjo disciplino pogreša tudi pri rdečih iz Maranella: "Ferrari ima lahko še tako močno orožje, ampak pri njih vidim slabosti pri izvajalcih. Menim, da v inženiringu delajo dobro, izkušenejši mehaniki, pomembni operativci pa se želijo zaposliti v tovarni že pri 45 letih. Nočejo več potovati in prenašati stresa, zato prihajajo mladci, ki pa izkušenj nimajo. To je spretnost kot pri akrobatih v cirkusu. Tega se ne moreš naučiti čez noč. Glede na to, da precej časa preživim okoli Modene, od relevantnih ljudi slišim, da jim manjka izvedbene zanesljivosti, kot je bila v času pokojnega Nigela Stepneya. Takrat je imel mehanike pod nadzorom, vsak vijak je pregledal, vse je bilo brezhibno. Ferarri se nikakor ne more izkopati iz teh težav z zanesljivostjo."

Bo ferrarijev dirkalnik letos dovolj zanesljiv, da bo Sebastianu Vettlu omogočil boj za naslov svetovnega prvaka? Foto: Reuters

Vettel bo vseeno nevaren

Prvi dirkač Ferrarija in štirikratni svetovni prvak Vettel bo torej potreboval nekaj sreče, da bi ogrozil pohod Lewisa Hamiltona na peti naslov prvaka? Da je tega sposoben, je Nemec že dokazal, pravi Jerančič: "Vettel je eden od najboljših dirkačev, na katere prisegam. To so Hamilton, Alonso, Vettel in Verstappen. To so fantje, katerih statistika prepriča. Vedno pogledam podatke o prevoženih krogih, kje so bili, kaj so naredili, kako konkurenčen avto so imeli, kakšna je težavnost, koliko so imeli sreče … Ti fantje so vselej v statističnem vrhu, slabih dni skoraj nimajo, le morda Hamilton, ki da včasih od sebe le 60 odstotkov tako kot Kimi Räikkönen, a to je najbrž zaradi njegovega zasebnega življenja (smeh, op. p.). Ti fantje so špica in tudi Vettel, če bi imel zanesljiv avto, predvsem pa zanesljive stratege, konec koncev vemo, da ti strategi odločajo o domala vsem, imeti morajo tudi nekaj občutka, bi se lahko vmešali v boj za naslov."

Red Bullova dirkača Daniel Ricciardo in Max Verstappen sta lani zasedla peto in šesto mesto v prvenstvu dirkačev. Red Bull je bil tretja ekipa sezone. Foto: Reuters

"Popolna oslarija"

Nova omejitev števila motorjev je za našega sogovornika "popolna oslarija", argumenti o nižanju stroškov in okoljski prijaznosti pa blef: "Pravijo, da želijo nižati stroške s podaljševanjem življenjske dobe komponent, ne vedo pa, da se izdelava teh trpežnejših delov s tem podraži za petkrat do desetkrat. Vsako stvar, ki jo hočeš narediti bolj zanesljivo, ob tem, da nihče noče izgubiti performansa, celo nasprotno, ta mora biti vsako leto večji, to zadevo podraži. Tudi elektriko ves čas omenjajo v smislu ekologije, a nihče ne potegne črte in izračuna, koliko to nanese, ko moštva besno 24 ur na dan in 365 dni v letu testirajo v vetrovnikih in porabijo toliko energije kot Ljubljana."

Pirellijeva mavrica ponudbe za sezono 2018 (moštva se bodo za vsako dirko lahko odločila za tri različice):

Če ne bo pravih sprememb, bo vse skupaj zamrlo

Formula ena v zadnjih letih izgublja gledalce, prihajajoča bo nov test za lastnike tekmovanja. Če bo zanimiva, se šport lahko reši, če bo le še en "potujoči dolgčas", kot smo jih vajeni v zadnjih letih, bo v vse večjih težavah, še razmišlja 66-letni nekdanji dirkač Jerančič, ki danes z ekipo Jefraracing skrbi za mlade tekmovalce v kartingu in nekaterih drugih dirkaških serijah: "Če formula ena ne bo nečesa naredila, da privabi tiste zaljubljence v hrup in vonj zažganih gum, se bojim, da bo vse skupaj zamrlo. Če izvzamemo Italijo in Anglijo, je v Evropi vse preveč sterilno, vstopnice so drage, nobenih popustov za družine ni, ljudje ne živijo s tem športom. Avtomobilska industrija bo morala nekaj narediti, da dobijo ljubitelje nazaj ali pa vsaj, da jih ne bodo tako hitro izgubljali."

Spored dirk 2018: 25. marec - VN Avstralije (Melbourne) 8. april - VN Bahrajna (Sakhir) 15. april - VN Kitajske (Šanghaj) 29. april - VN Azerbajdžana (Baku) 13. maj - VN Španije (Barcelona) 27. maj - VN Monaka (Monte Carlo) 10. junij - VN Kanade (Montreal) 24. junij - VN Francije (Le Castellet) 1. julij - VN Avstrije (Spielberg) 8. julij - VN Velike Britanije (Silverstone) 22. julij - VN Nemčije (Hockenheim) 29. julij - VN Madžarske (Budimpešta) 26. avgust - VN Belgije (Spa-Francorchamps) 2. september - VN Italije (Monza) 16. september - VN Singapurja (Singapur) 30. september - VN Rusije (Soči) 7. oktober - VN Japonske (Suzuka) 21. oktober - VN ZDA (Austin) 28. oktober - VN Mehike (Ciudad de Mexico) 11. november - VN Brazilije (Sao Paulo) 25. november - VN Združenih arabskih Emiratov (Abu Dhabi)