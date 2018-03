Varnostni avto F1: Še nikoli ni bil tako močan #foto

Mercedes-Benz je že več kot 20 let uradni varnostni avtomobil Formule 1. Vsako leto pripravijo nov avtomobil, pred dirkalniki pa so vsako leto vozili nekateri najmočnejši primerki znamke. Nemci so se letos še posebej potrudili in pripravili najmočnejši varnostni avtomobil v zgodovini formule.

Ena črka je dovolj za občuten dvig moči

Obstoječi Mercedes-AMG GT S gre v pokoj, njegov naslednik pa bo še za odtenek bolj brutalen GT R. Oba poganja štirilitrski twin-turbo bencinski osemvaljnik, vendar sprememba črke prinaša še marsikatero drugo novost. Kot se za najmočnejši varnostni avtomobil v zgodovini Formule 1 spodobi, ima GT R 430 kilovatov in 700 njutonmetrov navora. Do stotice se ne izstreli tako hitro kot tehnološko izpopolnjeni dirkalnik formule 1, vendar bo voznik Bernd Mayländer do stotice potreboval pičle 3,6 sekunde. V primerjavi s serijskim avtomobilom ima varnostni avtomobil nameščene keramične zavore.

Tako kot predhodni varnostni avtomobili je tudi GT R opremljen s širokim naborom dodatne opreme. Poleg dirkalnih pasov in varnostne kletke so vgradili še radijsko postajo in utripajoče luči ter ga opremili z nalepkami na vratih in pokrovu motorja.

Novinec se bo prvič predstavil že ta konec tedna, ko se začne nova sezona Formule 1. Na veliki nagradi Avstralije mu bo družbo delal še karavanski C63 S, ki bo prevozno sredstvo za zdravniško osebje.

Srebrni puščici bosta skrbeli za varnost na dirkališčih Formule 1. Foto: Mercedes-Benz

GT R s 430 kilovati je postal najmočnejši varnostni avtomobil v zgodovini Formule 1. Foto: Mercedes-Benz

Školjkasti sedeži, varnostna kletka in dodaten ekran so namenjeni profesionalnemu vozniku, ki bo upravljal srebrno zver. Foto: Mercedes-Benz

Nemci že 23. leto zapored skrbijo za varnost na dirkah Formule 1

Na najpomembnejšem dirkaškem prvenstvu bo Mercedes-Benz z varnostnim avtomobilom sodeloval že 23. leto zapored. Tradicija se je začela leta 1996 z modelom C36 AMG. GT R se bo v zgodovino zapisal kot najmočnejši varnostni avtomobil.

Nekaj besed si zasluži tudi hitri karavan, ki ga bo vozil dirkač Alan van der Merwe. Na sovoznikovem sedežu bo sedel dežurni zdravstveni delegat dr. Ian Roberts. Na zadnjih školjkastih sedežih s šesttočkovnim varnostnim pasom bosta sedela zdravnikova asistenta iz lokalnih bolnišnic. v 490-litrskem prtljažniku je prostora tudi za defiblirator, respirator in dodatno opremo, ki jo pri svojem delu potrebuje zdravnik.