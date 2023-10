McLaren v ozadju, kdo bo Red Bullov izzivalec?

Lando Norris Foto: Reuters Pri McLarnu so opozorili, da na dirkališču v Austinu ne bodo tako hitri kot nedavno v Katarju, ko je Oscar Piastri celo dobil šprintersko dirko. Na edinem prostem treningu - tudi tokrat namreč v soboto sledi šprint - je bil z dvema sekundama in pol zaostanka šele 19. Lando Norris pa 15. V ozadju tudi ekipa Aston Martin, za katero pa je jasno, da je izgubila boj z razvojem dirkalnikov. Nekaj ekip je v Teksas prišlo z zadnjimi posodobitvami letos, med njimi tudi ameriški Haas. In tako sta bila na treningu oba njihova dirkača med deset: Kevin Magnussen na petem in Nico Hülkenberg na devetem mestu. Za samo zanimivost dirkaškega konca tedna pa veseli tudi dejstvo, da je bila prednost najhitrejšega Maxa Verstappna (Red Bull) pred drugim Charlesom Leclercom (Ferrari) in tretjim Lewisom Hamiltonom (Mercedes) zelo majhna.

VN ZDA, prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:35,912

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,156

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,281

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,300

5. Kevin Magnussen (Haas) +0,560

6. George Russell (Mercedes) +0,562

7. Alex Albon (Williams) +0,580

8. Carlos Sainz (Ferrari) +0,621

9. Nico Hülkenberg (Haas) +0,790

10. Pierre Gasly (Alpine) +0,792

11. Logan Sargeant (Williams) +1,075

12. Esteban Ocon (Alpine) +1,154

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,192

14. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +1,240

15. Lando Norris (McLaren) +1,344

16. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,506

17. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,605

18. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,928

19. Oscar Piastri (McLaren) +2,508

20. Lance Stroll (Aston Martin) +4,028