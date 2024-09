V Singapurju niso hitri le dirkači, ampak tudi kuščar #video

V prvem delu kvalifikacij presenečenje ni bilo, le dva voznika zagotovo razočarana. Daniel Ricciardo (RB), ki morda ta konec tedna celo zadnjič dirka v formuli 1, je bil 16. Izkušenega Avstralca bi lahko že na naslednji dirki zamenjal Liam Lawson, ki bo bržkone postal prvi dirkač ekipe RB za naslednjo sezono. Brez nadaljevanja kvalifikacij pa je na 17. mestu ostal tudi Lance Stroll (Aston Martin), potem ko je njegov ekipni kolega Fernando Alonso napredoval z osmim mestom.

VN Singapurja, kvalifikacije:



16. Daniel Ricciardo (RB)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Pierre Gasly (Alpine)

19. Valtteri Bottas (Sauber)

20. Guanju Džov (Sauber)

V Singapurju niso hitri le dirkači, ampak tudi kuščar

Fernando Alonso se je lepo umaknil in kuščar se je živ sprehodil prek steze. Foto: Guliverimage Na prostih treningih v Singapurju je bil najhitrejši Lando Norris (McLaren), ki je na tretjem dosegel čas 1:29,646. Po slabšem petku za Mercedes je bil drugi George Russell, a s skoraj pol sekunde zaostanka. Na tretjem mestu je bil zmagovalec zadnje dirke v Bakuju Oscar Piastri (McLaren), ki je na prejšnjih sedmih dirkah zbral največ točk med vsemi. Zadnji trening je sicer za krajši čas prekinil manjši plazilec, ki se je sprehajal po stezi. Smo pač v tropskih krajih. Čeprav dirkajo ponoči pa temperature in vlaga za dirkače predstavljajo še dodaten izziv. Kondicijska pripravljenost mora biti res izjemna. Zaradi kuščarja so izobesili rdečo zastavo, da bi ga ujeli in donesli na varno. Pa je bil to za varnostnike ob stezi kar podvig, saj je bil kuščar hitrejši od njih.

Poglejte, kako so v Singapurju lovili kuščarja sredi steze: