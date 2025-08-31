Veliko nagrado Nizozemske bo ob 15. uri najverjetneje znova zaznamoval dvoboj ekipnih kolegov in zdaj tudi tekmecev za naslov prvaka pri McLarnu. Oscar Piastri je na prvem štartnem položaju, potem ko je bil na sobotnih kvalifikacijah 12 tisočink hitrejši od Landa Norrisa. Čeprav je toliko v igri, Britanec pravi, da se bosta zabavala.

Ekipna tekmeca sta v boju za prvaka. Foto: Reuters Lando Norris (McLaren), ki je dobil vse tri proste treninge in tri dirke na zadnjih štirih, z razpletom kvalifikacij ni bil najbolj zadovoljen. Bil je le 12 tisočink počasnejši od Oscarja Piastrija (McLaren), ki bo petič letos dirko začel s prvega štartnega položaja. "Malo sem res razočaran, da nisem prvi, a je bilo zelo tesno. Tudi na treningih je bilo tesno, lahko bi se razpletlo v prid enega ali drugega." V prvenstvu ju loči le devet točk, Britanec je zaostanek na zadnjih dirkah za Avstralcem torej zmanjšal. Za zdaj med njima ni trenj. "Imava dober boj. Oscar dobro dirka ta konec tedna, oba dobro dirkava že celotno sezono. Na dirki se bova zabavala."

Štartna vrsta na VN Nizozemske:

Hadjar: Zagotovo je bil to moj najboljši krog

Isack Hadjar je presenetil s četrtim mestom. Foto: Reuters

Če se med njima vendarle kaj zaplete, bo to skušal s tretjega štartnega mesta izkoristiti Max Verstappen (Red Bull). Ali pa morda s četrtega Isack Hadjar (Racing Bulls). Novinec še ni štartal višje. "Odpeljal sem izvrsten krog. Dirkalnik je prav tak, kot si ga želim. Zagotovo je bil to moj najboljši krog letos, saj je to tudi zelo zahtevna steza. Težko je ostati na idealni liniji, še posebej v zadnjem zavoju." Francoz z alžirskimi koreninami na dirki boljši kot šesti še ni bil.

Leclerc: Razočaran sem sam nad sabo

Charles Leclerc Foto: Reuters Povsem drugačno razpoloženje je bilo v Ferrarijevi garaži, še bolj kot sedmi Lewis Hamilton je bil razočaran šesti Charles Leclerc, ki je bil na prejšnji veliki nagradi na "pole positionu". Zdaj pa je bil skoraj sedem desetink počasnejši od Piastrija. "Razočaran sem sam nad sabo. Nisem opravil svojega dela. Bil sem zelo slab." Njegov britanski ekipni kolega je medtem razlagal, da je napredek vendarle viden. Med deset se res ni uvrstil na prejšnjih dveh kvalifikacijah. "Seveda pa nismo tam, kjer bi želeli biti. Sedem desetink zaostanka je na tej stezi ogromno."