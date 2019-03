Gajser kljub novemu padcu spet na zmagovalnem odru

Gajserju se je tako kljub težavam, ki ga spremljajo na letošnjih dirkah, uspelo še tretjič prebiti med dirkače, ki si po tekmi zaslužijo zmagovalni oder. Tokrat je bil po drugih mestih v Argentini in Veliki Britaniji tretji, je pa do te uvrstitve prišel po novih težavah, saj je tudi ta konec tedna doživel padec.

Cairoliju obe vožnji

Cairoli je bil danes razred zase, dobil je obe vožnji in tako še povečal naskok v skupnem seštevku. A slovenski izzivalec je že v kvalifikacijah pokazal, da si želi dokazovanja tudi na mivkasti podlagi, ki sicer ni njegova najljubša; v soboto je kvalifikacijsko preizkušnjo tako končal kot drugi, prehitel ga je samo izkušeni Italijan.

Antonio Cairoli do nove zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida

Gajser padel v prvi vožnji

A danes Gajserju sprva ni šlo vse po načrtih. V prvi vožnji je bil sicer dokaj zanesljivo na tretjem mestu, toda približno na tretjini dirke je naredil napako in padel. Na srečo jo je odnesel brez poškodb, je pa izgubil precej časa, vrnil se je šele na 12. mestu, od koder se je moral prebijati naprej. Prišel je do sedmega mesta in si tako pripravil izhodišče za napad v drugi vožnji. V prvi sta za Cairolijem končala Belgijec Clement Desalle in Francoz Gautier Paulin.

V drugi je šlo Gajserju nato precej bolje, takoj na začetku se je prebil za Cairolija in potem do konca vozil za njim na drugem mestu. Bil je tudi edini, ki je bil sploh konkurenčen vodilnemu, s sekundo in pol zaostanka, že tretji Belgijec Jeremy van Horebeek je namreč zaostal več kot trideset sekund.

Takšen razplet pa je Gajserju ponudil možnost za skok na stopničke, saj so bili tisti, ki so krojili vrh prve vožnje, tokrat za njim. Na koncu je imel celo enak točkovni izkupiček (36 točk) kot van Horebeek in Litovec Arminas Jasikonis, toda zaradi boljše druge vožnje ju je premagal in moral priznati premoč le Cairoliju, ta je slavil s polnim izkupičkom 50 točk, ter Desallu (38).

Cairoli povečal naskok Skupno v SP je Cairoli še povečal naskok pred tekmeci, zdaj ima 147 točk, Gajser je ostal drugi s 125 točkami. Desalle se je prebil na tretje mesto s 102 točkama.

Jan Pancar je na 32. mestu ostal brez točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pancar brez točk

Na dirki v Valkenswaardu v šibkejšem razredu MX2 nastopil tudi Jan Pancar, ki pa je ostal brez točk v tej konkurenci. V prvi vožnji je bil 31., v drugi prav tako, skupno je to pomenilo 32. mesto. Zmagal je Španec Jorge Prado, drugi je bil Danec Thomas Kjer Olsen, tretji pa Belgijec Jago Geerts.

Naslednja dirka za SP bo že naslednji teden preizkušnja v italijanski Pietramurati.

Izidi MXGP, Valkenswaard: 1. vožnja:

1. Antonio Cairoli (ita)

2. Clement Desalle (Bel)

3. Gautier Paulin (Fra)

..

7. Tim Gajser (Slo)



2. vožnja:

1. Antonio Cairoli (Ita)

2. Tim Gajser (Slo)

3. Jeremy Van Horebeek (Bel)



Skupno na dirki:

1. Antono Cairoli (Ita) 50

2. Clement Desalle (Bel) 38

3. Tim Gajser (Slo) 36 ... SP skupno (3): 1. Antono Cairoli (Ita) 147

2. Tim Gajser (Slo) 125

3. Clement Desalle (Bel) 102 ... Izidi, MX2, skupno na dirki: 1. Jorge Prado (Špa) 50

2. Thomas Kjer Olsen (Dan) 42

3. Jago Geerts (Bel) 36 ...

32. Jan Pancar (Slo) 0

Preberite še: