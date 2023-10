Bo res prvi Verstappnov izzivalec dirkač Williamsa?

Stadionski del dirkališča bratov Rodriguez se že polni z navijači Sergia Pereza. Foto: Reuters Max Verstappen (Red Bull) ta konec tedna dirka za svojo peto zmago na VN Mehike in rekordno 16. v sezoni. Polovico dela bo naredil že s prvim štartnim položajem in kaže, da bo ta znova njegov (letos jih ima že deset). Dobil je vse tri proste treninge. Je pa res, da so bile razlike za njim zelo majhne. Na sobotnem, torej tretjem, je Alex Albon (Williams) zaostal le 70 tisočink, domači adut Sergio Perez (Red Bull) pa na tretjem mestu 139 tisočink. Williamsovemu dirkalniku dirkališča z dolgimi ravninami ustrezajo, tudi Logan Sargeant je zaostal manj kot sekundo in bil 11. Pogosto kritizirani Američan je na nedavni VN ZDA osvojil svojo prvo točko v formuli 1 (sicer po diskvalifikaciji dveh voznikov). Da je vendarle v Mehiki hiter tudi Mercedes, je s četrtim mestom dokazal George Russell. Ferrarija nista bila v deseterici, a naj bi bila vseeno ob McLarnu med kandidati za stopničke.

VN Mehike, tretji prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:17,887

2. Alex Albon (Williams) +0,070

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,139

4. George Russell (Mercedes) +0,361

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,505

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,550

7. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,593

8. Lando Norris (McLaren) +0,593

9. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri)) +0,612

10. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,635

11. Logan Sargeant (Williams) +0,831

12. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,030

13. Charles Leclerc (Ferrari) +1,083

14. Lance Stroll (Aston Martin) +1,207

15. Carlos Sainz (Ferrari) +1,408

16. Nico Hülkenberg (Haas) +1,433

17. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,583

18. Pierre Gasly (Alpine) +1,622

19. Kevin Magnussen (Haas) +1,686

20. Esteban Ocon (Alpine) +1,952