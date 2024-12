V živo: Mercedes nemočen, samo še dvoboj za zmago

VN Katarja v živo



36. krog: Za varnostnim avtomobilom so vsi peljali na postanek, tudi Russell še na enega dodatnega, saj zdaj ni ničesar izgubil.



36. krog: Varnostno avto. Na stezi je precej odpadlih delov z enega od dirkalnika. Hamilton je izgubil ogromno časa, da je pripeljal v bokse.



35. krog: Hamilton in Sainz s predrto pnevmatiko. V bokse na menjavo pred njima pelje Piastri. Dolg postanek za Sainza.



34. krog: Verstappen ima še vedno dobre pnevmatike, prednost je povišal na dve sekundi in pol. Tretji Piastri zaostaja 12 sekund.



32. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +1,7, 3. Piastri +10,9, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Perez, 7. Hamilton, 8. Gasly, 9. Alonso, 10. Russell* (postanek)



27. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +1,8, 3. Piastri +10,3, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Perez, 7. Hamilton, 8. Magnussen, 9. Gasly, 10. Alonso, 11. Russell



24. krog: Russell prvi na menjavo pnevmatik, z rumenih na bele pnevmatike. Težava pri menjavi zadnje desne pnevmatika, izguba skoraj petih sekund.



23. krog: Mirni krogi, očitno je tudi večina na taktiki enega samega postanka. Se je pa Piastri zdaj povsem približal Russllu.



21. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +1,9, 3. Russell +7,8, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Hamilton, 9. Magnussen, 10. Gasly



19. krog: Verstappen ne povečuje prednosti pred Norrisom, Russell pa zaostaja že skoraj šest sekund. Hamilton na osmem mestu izgublja sekundo na krog.



14. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +2,0, 3. Russell +4,7, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Hamilton, 9. Magnussen, 10. Gasly



12. krog: Verstappen (najhitrejši krog na dirki) je dve sekundi pred Norrisom, še dve zaostaja Russell. Pet sekund kazni za Hamiltona zaradi prehitrega štarta.



7. krog: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Russell, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Hamilton, 9. Cunoda, 10. Magnussen



5. krog: Leteči štart, Verstappen je ostal pred Norrisom in Russllom, Piastri je prišel mimo Leclerca.



3. krog (varnostni avto): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Russell, 4. Leclerc, 5. Piastri, 6. Sainz, 7. Perez, 8. ALonso, 9. Hamilton, 10. Cunoda



1. krog: Varnostni avtomobil. Na začelju je v prvem zavoju prišlo do trčenja treh voznikov. Odstopila sta Ocon in Colapinto, Hülkenberg pelje v bokse. Nato sta zadela še Stroll in Ocon.



Štart! Slabo je potegnil Russell, Verstappen je bil ob njem že v prvem zavoju. Po notranji strani pa je skoraj oba prehitel Norris. V drugi zavoj vendarle Max ostajala pred Landom.



Krog za ogrevanje.



Štartna mesta (57 krogov): 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Hamilton, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Perez, 10 Magnussen.

Na sobotnem šprintu je bil najhitrejši Lando Norris, a je pred ciljno črto zmago in osem točk prepustil Oscarju Piastriju. Foto: Reuters McLaren in Ferrari sta se zdela favorita 23. dirke sezone, a so kvalifikacije nato stvari nekoliko postavile na glavo. Najhitrejša sta bila Max Verstappen (Red Bull) in George Russell (Mercedes). Na prvem štartnem mestu bo mladi britanski dirkač, saj je Nizozemec naknadno prejel eno štartno mesto kazni. Razlog pa nevarno počasna vožnja sredi zadnjega dela kvalifikacij, ko se je Russell v zadnjem hipu izognil trčenju vanj. V drugi vrsti sta Lando Norris in Oscar Piastri (McLaren), v tretji Charles Leclerc (Ferrari) in njegov bodoči ekipni tekmec Lewis Hamilton (Mercedes), ki sta že na sobotnem šprintu uprizorila fantastično dirkanje kolo ob kolesu. V krog favoritov za stopničke sodi še sedmi Carlos Sainz (Ferrari). Sergio Perez (Red Bull), ki je bil na šprintu zadnji, bo serijo katastrofalnih rezultatov skušal končati z devetega štartnega meta.