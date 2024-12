Russell za drugo zaporedno zmago, McLaren za lovoriko

Štartna mesta (57 krogov): 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Hamilton, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Perez, 10 Magnussen.

Na sobotnem šprintu je bil najhitrejši Lando Norris, a je pred ciljno črto zmago in osem točk prepustil Oscarju Piastriju. Foto: Reuters McLaren in Ferrari sta se zdela favorita 23. dirke sezone, a so kvalifikacije nato stvari nekoliko postavile na glavo. Najhitrejša sta bila Max Verstappen (Red Bull) in George Russell (Mercedes). Na prvem štartnem mestu bo mladi britanski dirkač, saj je Nizozemec naknadno prejel eno štartno mesto kazni. Razlog pa nevarno počasna vožnja sredi zadnjega dela kvalifikacij, ko se je Russell v zadnjem hipu izognil trčenju vanj. V drugi vrsti sta Lando Norris in Oscar Piastri (McLaren), v tretji Charles Leclerc (Ferrari) in njegov bodoči ekipni tekmec Lewis Hamilton (Mercedes), ki sta že na sobotnem šprintu uprizorila fantastično dirkanje kolo ob kolesu. V krog favoritov za stopničke sodi še sedmi Carlos Sainz (Ferrari). Sergio Perez (Red Bull), ki je bil na šprintu zadnji, bo serijo katastrofalnih rezultatov skušal končati z devetega štartnega meta.