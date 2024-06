Nov tekmec za Verstappna? Kaže na presenečenje.

Max Verstappen je bil na tretjem treningu drugi. Foto: Reuters V petek je dirkače formule 1 na treningih v Montrealu motil dež, šele sobotni prosti trening so odpeljali v povsem suhih razmerah. Razplet pa precej presenetljiv. Je pa res, da je šlo le za prosti trening, ko je vsaka ekipa imela svoj program dela. Pa vendarle: morda se pa na VN Kanade razmerje moči nekoliko premeša. Najhitrejši je bil Lewis Hamilton (Mercedes) in to dobre tri desetinke od drugega Maxa Verstappna (Red Bull). Sedemkratni svetovni prvak je prvo od svojih 103 zmag pred 17 leti dosegel prav na dirkališču Gilles Villeneuve. "Občutek je bil zelo dober. Imam upanje. Mislim, da smo bližje najhitrejšim," je že po petkovih treningih povedal Hamilton. Da je Mercedesov dirkalnik s posodobitvami morda res boljši, je s tretjim časom nakazal George Russell. Dodatno presenečenje treninga pa šele 10. in 12. čas Charlesa Leclerca in Carlosa Sainza (oba Ferrari). Prvi je pred dvema tednoma zmagal na domači veliki nagradi Monaka.

VN Kanade, tretji prosti trening:



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:12,549

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,374

3. George Russell (Mercedes) +0,408

4. Lance Stroll (Aston Martin) +0,477

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,717

6. Daniel Ricciardo (RB) +0,730

7. Lando Norris (McLaren) +0,744

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,791

9. Sergio Perez (Red Bull) +0,793

10. Charles Leclerc (Ferrari) +0,800

11. Kevin Magnussen (Haas) +0,890

12. Carlos Sainz (Ferrari) +1,021

13. Valtteri Bottas (Sauber) +1,093

14. Logan Sargeant (Williams) +1,114

15. Juki Cunoda (RB) +1,167

16. Pierre Gasly (Alpine) +1,188

17. Nico Hülkenberg (Haas) +1,228

18. Alex Albon (Williams) +1,331

19. Esteban Ocon (Alpine) +1,526

20. Guanju Džov (Sauber) +6,107

Pravo sliko bodo dobili na kvalifikacijah, ki bodo potekale med 22. in 23. uro po srednjeevropskem času. Dirka bo v nedeljo ob 20.00.