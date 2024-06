Iskrice že pred štartom: "Jej dr...!"

Prvič po Jerezu 1997 najhitrejših dveh na kvalifikacijah ni ločila niti tisočinka. Takrat so bili pravzaprav trije dirkači enako hitri. Pred tem pa sta si prvo mesto dva dirkača delila že 15-krat. V prvi štartni vrsti VN Kanade v Montrealu sta George Russell (Mercedes), ki bo dirkal za svojo drugo zmago v formuli 1, in trikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Šest od zadnjih sedmih dirk na stezi Gilles Villeneuve je dobil dirkač, ki je stal na prvem štartnem mestu. Dober obet za Mercedesovo ekipo, ki pa je v zadnjih dveh sezonah in pol dosegla eno samo zmago (Russell na VN Brazilije 2022). Posodobljena srebrna puščica je nekoliko bolj konkurenčna Red Bullu, McLarnu in v soboto presenetljivo počasnemu Ferrariju. Zmagovalec Monte Carla Charles Leclerc in Carlos Sainz sta šele v šesti štartni vrstni.

Štartna vrsta na VN Kanade:

Ricciardo odgovarja Villeneuvu: Jej dr...!

Tudi Daniel Ricciardo ni izbiral besed. Foto: Reuters Ob boju za zmago je v središču pozornosti še Daniel Ricciardo (RB). Na kvalifikacijah si je pridirkal peto mesto in tako zaprl usta številnim kritikam v zadnjih tednih. Na prvih osmih dirkah je zbral le pet točk, ekipni kolega Juki Cunoda, ki je v soboto dobil novo enoletno pogodbo, pa 19. Še posebej oster je bil svetovni prvak iz sezone 1997 Jacques Villeneuve: "Zakaj je sploh še v formuli 1? V prvih dveh sezonah se je še kosal z Vettlom, a je bil ta takrat že izgorel. Potem se je pol sezone kosal z 18-letnim Verstappnom. Potem pa ni več nikogar premagal. Mislim, da v formuli 1 ostajamo samo še zaradi svojega karakterja." Avstralca so po kvalifikacijah prosili za komentar teh besed. "Takim ne bom posvečal nobene pozornosti. Sem peti, hiter že celoten vikend, manj kot dve desetinki za prvim štartom mestom. Jej dre...!" Ricciardo je svojo osmo, za zdaj zadnjo zmago dosegel leta 2021 z McLarnom v Monzi, tako da vendarle še ni za odpis.