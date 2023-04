Max Verstappen in George Russell − kolo ob kolesu, z dotikom in grdimi pogledi ter besedami. Za piko na i še po stezi se kotaleča pnevmatika. Sobotni šprint je bilo le ogrevanje za osrednji dogodek četrte velike nagrade v letošnjem prvenstvu formule, 1. VN Azerbajdžana ob 13.00. Dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.

Sobotno šprintersko dirko je na ulicah Bakuja dobil Sergio Perez (Red Bull), ki je eden od šestih dirkačev, ki so zmagali na dosedanjih šestih dirkah za VN Azerbajdžana. Lahko Mehičan postane prvi z dvema zmagama? Naloga ne bo lahka, saj je v drugi štartni vrstni. V prvi četrto dirko leta začenjata Charles Leclerc (Ferrari) in Max Verstappen (Red Bull), ki sta bila na šprintu drugi in tretji. Štartna mesta so določile petkove kvalifikacije in ne razplet šprinterske dirke. Monačan se zaveda, da bo težko za sabo pustil nizozemskega dirkača, ki ima prednost v moči Hondinega motorja na več kot dva kilometra dolgi štartno-ciljni ravnini. Vseeno pa Ferrari tako konkurenčen letos še ni bil, Leclerc je s sedmimi točkami na šprintu več kot podvojil svoj učinek s prvim treh dirk (šest točk).

Verstappen: Naslednjič pričakujem enako od mene

Verstappen je po šprintu z besedami obračunal z dirkačem Mercedesa. Foto: Guliver Image Četrto mesto je na šprintu osvojil George Russell (Mercedes), ki je v drugem in tretjem zavoju dirkal kolo ob kolesu z Verstappnom. Prišlo je do dotika, z luknjo v stranici dirkalnika voznik Red Bulla pozneje ni mogel ogroziti Leclerca. Po dirki so sledili grdi pogledi in ostre besede. Razčistila nista. "Ni bilo namerno. Nisem imel oprijema," se je branil Russell. "Nihče ni imel oprijema. Moral bi pustiti malo prostora," je bil besen kot ris Verstappen, za katerega vemo, da slabo prenaša poraze. "Naslednjič pričakuj enako od mene," je Britancu še zabrusil dvakratni zaporedni svetovni prvak. Na nedeljski osrednji dirki bomo sicer težko videli njun dvoboj, saj si je mladi dirkač Mercedesa v petek priboril zgolj 11. štartno mesto.