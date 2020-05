Vettel bo zapustil Ferrari še letos

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški dirkač formule 1 Sebastian Vettel bo po koncu te sezone, ki se zaradi epidemije novega koronavirusa sicer ni še niti začela, zapustil moštvo iz Maranella. Kot je poročalo več avtomobilističnih medijev, Ferrari in Vettel ne bosta podaljšala pogodbe, ta se bo iztekla konec sezone.

Kot so poročali časnika Bild in Auto in Motor und Sport ter portal motorsport-total, se bo 32-letni nekdanji svetovni prvak Sebastian Vettel po letošnji sezoni poslovil od rdečih, saj pogodbe ne bodo podaljšali. Uradne potrditve sicer še ni, a naj bi bila odločitev že dokončna.

Vettel je pri Ferrariju šesto sezono, do zdaj pa je neuspešno lovil največji cilj, ki si ga je zadal ob prihodu v italijansko ekipo. Štirikratni svetovni prvak namreč še nima naslova najboljšega na svetu, odkar je prestopil iz Red Bulla. V zadnji sezoni je bil zelo razočaran po le petem mestu v skupnem seštevku, za nameček je pred njim končal še mladi Ferrarijev up, Monačan Charles Leclerc. Ta si je že zagotovil dolgoletno pogodbo, saj je sodelovanje decembra lani podaljšal do leta 2024.

Kje bo nadaljeval pot?

Ko se je Nemec preselil k Ferrariju, ni ponovil uspehov, ki jih je dosegal kot dirkač ekipe Red Bull. Foto: Reuters Vodja ekipe Mattia Binotto je sicer v zadnjem času poudarjal, da bi Vettla radi zadržali, toda ponujali naj bi mu samo enoletno pogodbo, kar pa je bilo za nemškega dirkača premalo. Pa tudi v znižanje plače ni privolil, kar naj bi dodatno zmanjšalo manevrski prostor pri pogajanjih za daljše sodelovanje.

Vettel je bil med letoma 2010 in 2013 štirikrat svetovni prvak s takrat najboljšo ekipo Red Bull. Po selitvi k Ferrariju takšnih uspehov ni ponovil. Po prvi pogodbi je leta 2017 podpisal novo triletno do letos.

Pojavljajo se tudi ugibanja, kam bi se lahko Vettel preselil, ko ne bo več član Ferrarija. Trenutno je v formuli 1 malo odprtih možnosti, pri Vettlovi nekdanji ekipi Red Bull zdaj stavijo predvsem na mladega Nizozemca Maxa Verstappna. Svetovni prvak Lewis Hamilton sicer tudi še ni podaljšal sodelovanja z Mercedesom, pojavili so se namigi, da bi se lahko znašla skupaj v nemški ekipi, a je to glede na zgodovino odnosov med dirkačema malo verjetno.