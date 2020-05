Mladi Britanec zmagal na dirki F1 in premagal Sergia Agüera

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav se uradna sezona formule 1 še ni začela, pa v času pandemije novega koronavirusa nekatere dirke vendarle potekajo. V virtualni preizkušnji so se tokrat udeleženci merili na barcelonski progi, zmagal pa je 22-letni Britanec George Russell, sicer voznik Williamsa.

V tesnem boju je drugo mesto zasedel Ferrarijev tekmec Charles Leclerc. Le malo pred koncem je kazalo na še eno zmago Leclerca, potem ko je Russella doletela kazen zaradi nepravilne vožnje.

Toda v zadnjem od 33 krogov na virtualnem dirkališču Circuit de Catalunya je voznik Ferrarija prav tako prejel trisekundno kazen in se moral zadovoljiti z drugim mestom.

"Nisem navajen zmagovati," je dejal Russell po dirki. V pretekli sezoni formule 1 je bil večinoma brez možnosti v Williamsu.

Navidezna dirkalna serija naj bi oboževalcem formule 1 nudila nekaj zabave v času pandemije. Vozniki vedno "dirkajo" ob nedeljah, ob katerih bi morale biti tudi prave dirke.

Za volan je poprijel tudi najboljši strelec v zgodovini Manchester Cityja, Argentinec Sergio Agüero. Foto: Reuters

V virtualni seriji sicer ni nekaterih najboljših, kot sta Lewis Hamilton in Sebastian Vettel, so pa vozniki nekaterih drugih serij, na primer Nemec David Schumacher. Devetnajstletni sin Ralfa Schumacherja in nečak sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja se je moral v nedeljo zadovoljiti s 13. mestom.

Dirkali pa so tudi nekateri nogometaši, Belgijec Thibaut Courtois, vratar Reala Madrida, je bil 12., napadalec Manchester Cityja Sergio Agüero pa 14.