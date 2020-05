F1 zaprosila za izjemo pri pravilih karantene ob prihodu na Otok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po za zdaj še ne potrjenem koledarju sezone elitnega dirkaškega športa bi morali v Silverstonu organizirati dve dirki v juliju, a ob 14-dnevni samoizolaciji to ne bi bilo mogoče. Britanski premier Boris Johnson je v nedeljskem nagovoru prebivalcem dejal, da bo pravilo 14-dnevne samoizolacije ob prihodu na Otok v veljavi zelo kmalu.

F1 po zdajšnjih podatkih želi začeti sezono z dvema zaporednima dirkama v Avstriji 5. in 12. julija, nato pa nadaljevati z novim dvojnim programom v Silverstonu 19. in 26. julija. Vodstvo F1 želi prepričati britanske oblasti, da jim dovoli izjemo, saj meni, da bo transport opreme moštev in drugega osebja organiziran po najvišjih higienskih standardih. Obenem bodo pogosto testirali svoje uslužbence ter moštva ves čas držali na varni razdalji v obeh koncih tedna v mesecu juliju.

"Trenutno potekajo dogovori z oblastmi v Veliki Britaniji, a moramo počakati na podrobnosti," je za Autosport dejal eden od tiskovnih predstavnikov F1. Pogovori se bodo nadaljevali ves teden, ko bodo znane podrobni načrti britanske vlade za zajezitev širjenja novega koronavirusa.