Hamiltonu bo težko brez gledalcev, Ricciardo pričakuje kaos

V f1 so morali odpovedati ali prestaviti že 10 velikih nagrad

Svetovni prvak, Britanec Lewis Hamilton je dejal, da zelo pogreša dirkanje in da so preizkušnje brez gledalcev "bolje kot nič". Medtem avstralski dirkač Renaulta Daniel Ricciardo na začetku sezone v F1 pričakuje kaos, slabo telesno pripravo in okornost gibov ter veliko adrenalina med dirkači, poročajo tuje tiskovne agencije.