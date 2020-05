Prva tekmovanja pod okriljem AMZS morda že konec maja

AMZS je v Sloveniji pristojna za tekmovanja v moto športih in kartingu. Že takoj na začetku krize oziroma ko so začeli veljati ukrepi preprečevanja epidemije novega koronavisrusa, so ustavili vsa tekmovanja. Sezona bi se sicer po prvotnih načrtih morala začeti konec marca z državnimi prvenstvi v motokrosu, cestnem motociklizmu in kartingu ter sredi aprila v speedwayu.

Zaradi posledic epidemije se bo koledar tekmovanj seveda precej spremenil. Na AMZS posamezne panožne komisije preverjajo možnost izvedbe tekmovanj in možne termine. Prizadevali pa si bodo, da bi izvedli čim več dirk, ki so jih načrtovali to sezono.

Kot so sporočili s krovne zveze, bi lahko začeli dirkati že konec maja ali v začetku junija, odločali pa se bodo za vsako panogo posebej. Opozorili so, da v skladu z vladnim odlokom o začasnih pogojih za izvajanje športnih dejavnosti na tekmovanjih ne bo gledalcev, organizatorji pa bodo morali zagotoviti, da bodo prisotne le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.

Foto: Gašper Pirman Avtomobilizem.com

Več težav bo z mednarodnimi dirkami. Nekatere so že odpovedane, za druge pa je v tem trenutku največja neznanka prehajanje mej za tujce, ki bi se udeležili dirk v Sloveniji, saj še niso znani pogoji oziroma zahteve pristojnih institucij.

Zaradi epidemije novega koronavirusa so morali pri krovni zvezi FIM Europe odpovedati vsa tekmovanja evropskega prvenstva v razredih EMX65, EMX85 in WEMX (žensko evropsko prvenstvo). Posledično tudi ne bo dirke za evropsko prvenstvo, ki naj bi jo v Sloveniji na Prilipah, predvidena je bila za 28. in 29. marec, organiziral AMD Brežice.

"Koledar tekmovanj AMZS se bo zaradi epidemije novega koronavirusa spremenil oziroma prilagodil. Panožne komisije strokovnega sveta za avto-moto šport pri AMZS že preverjajo možnost izvedbe tekmovanj v posameznih panogah in usklajujejo termine, za katere upamo, da bodo znani v čim krajšem času. Kljub zamiku sezone in spremembah v koledarju dirk na mednarodni ravni si bomo v AMZS prizadevali, da bi v vseh panogah motošporta in kartinga izvedli čim več dirk, ki so bile predvidene za letošnjo sezono," je sporočil Luka Mežan, vodja področja za avto-moto šport pri AMZS.

Pri AMZS poudarjajo, da so pogoji za izvedbo tekmovanj enaki za vse panoge pod njihovim okriljem, tudi za karting, vse dejavnosti pri vožnjah pa morajo potekati v skladu z navodili NIJZ.

Na področju avtomobilističnih tekmovanj, za katera je v Sloveniji pristojna zveza AŠ 2005, pa za zdaj še niso časovno opredelili možnosti začetka sezone. Kot so sporočili iz te zveze, še usklajujejo vse potrebno s pristojnimi organi. Na koledarju dirk pa je že zdaj precej sprememb oziroma odpovedi; med drugimi so morali svojo dirko na evropski ravni, gorsko-hitrostno dirko Gorjanci, prireditelji že odpovedati.

Prestavljena pa sta tudi dva relija za državno prvenstvo, v Velenju se zavzemajo za nov termin konec junija, v Vipavi pa avgusta.

