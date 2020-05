Nova prestavitev začetka speedwayske sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med športniki, ki bodo še nekaj časa čakali na začetek zaradi novega koronavirusa močno spremenjene tekmovalne sezone, so tudi dirkači svetovnega prvenstva v speedwayu. Danes je vodstvo tekmovanja moralo spremeniti še termin dirke na Češkem, ki bo namesto 13. junija zdaj šele septembra.

Preizkušnja v Pragi bi morala biti sicer, potem ko so že prestavili dve dirki, prva v novi sezoni. Zdaj se bo ta predvidoma začela šele 18. julija v Cardiffu.

Elitno speedwaysko tekmovanje bi se moralo, preden je epidemija novega koronavirusa po vsem svetu temeljito posegla v športna tekmovanja, začeti 15. maja na Poljskem. A so morali prireditelji SP najprej prestaviti to dirko in najti nadomestni termin avgusta, naslednja žrtev pa je bila dirka v Nemčiji, načrtovana za konec maja, novega temina pa za zdaj še niso našli.

V Pragi so se za prestavitev dirke določili zaradi ukrepov češke vlade pri preprečevanju širjenja epidemije. Točnega nadomestnega datuma še niso sporočili, dirka bo predvidoma septembra, kot kaže pa v vodstvu elitne serije SGP računajo, da bo jeseni že mogoče spremljati športna tekmovanja tudi v živo: sporočili so namreč, da bodo že kupljene vstopnice veljavne tudi na prestavljeni dirki, prodaja pa bo spet stekla 1. avgusta.

V speedwayskem SP bo tudi letos nastopal najboljši slovenski voznik Matej Žagar. Slovenski dirkač si je nastope za to sezono zagotovil kot zmagovalec kvalifikacijskega tekmovanja v lanski sezoni. Lani je bil v SP skupno deveti.