Preložena VN Nemčije v spidveju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo svetovnega prvenstva v spidveju je sporočilo, da so organizatorji preložili dirko za veliko nagrado Nemčije, ki bi morala biti 30. maja. Dirko v Teterowu so morali preložiti, ker je Nemčija uvedla prepoved vseh zunanjih množičnih prireditev do 31. avgusta.