Verstappen med obema Mercedesoma, nov slab dan za Ferrari

Dirkača rdečih iz Maranella, Charles Leclerc in Sebastian Vettel sta obtičala v drugem delu kvalifikacij, Monačan bo nedeljsko dirko začel z enajstega, Nemec pa s 15. mesta. Vettel je tik pred koncem drugega kroga kvalifikacij razbil svoj dirkalnik, ko je v enem od ovinkov izgubil nadzor nad vozilom in poskrbel za začasno prekinitev tekmovanja.

🚩 RED FLAG 🚩



Sebastian Vettel loses the back end crashes into the wall



He is out of the car and appears to be fine#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/cjbHzezc5P