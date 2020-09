Krstna dirka za veliko nagrado Toskane v svetovnem prvenstvu formule ena je bila kaotična, kar dvakrat prekinjena, osem dirkačev jo je končalo v razbitinah svojih dirkalnikov, vsem pastem pa so se najbolje izognili dirkača letos domala nepremagljivega Mercedesa, Lewis Hamilton in Valtteri Bottas ter Alex Albon, ki je reševal čast Red Bulla.

Hamilton je v Mugellu prišel še do svoje 90. zmage v karieri in mu le še ena manjka do izenačitve rekorda velikega Michaela Schumacherja. Bottas je zasedel drugo stopničko odra za zmagovalce, na tega pa je prvič v karieri stopil v Veliki Britaniji rojeni in živeči Tajec Alexander Albon, ki je poskrbel za nekaj veselja v garaži Red Bulla, ko je ta že v prvem krogu dirke lahko videla odstop Maxa Verstappna. Nizozemec je bil žrtev prvega trčenja na dirki. Teh pa tudi v nadaljevanju ni manjkalo.

Daniel Ricciardo je s četrtim mestom prišel do najboljšega izida v svojem novem moštvu Renault, Sergio Perez (Racing Point) je bil peti, šesti Lando Norris (McLaren), sedmi Danil Kvjat (AlphaTauri), do točk pa sta na jubilejnem tisočem grand prixu za Ferrari prišla tudi Charles Leclerc in Sebastian Vettel. Monačan in Nemec sta zasedla osmo in deseto mesto,. mednju se je vrinil še finski veteran Kimi Räikkönen (Alfa Romeo).

Brez točk sta dirko končala le George Russel (Williams) in Sebastien Grosjean (Haas), preostalih osem dirkačev svetovnega prvenstva F1 tokrat cilja ni video.

Kot tri dirke v enem dnevu

"Danes je bilo precej zmedeno, kot bi odpeljali tri dirke v enem dnevu, je pa prav noro stati tukaj z 90 zmagami v žepu," je povedal zmagovalec Hamilton, medtem ko je njegov moštveni kolega Bottas obžaloval zamujeno priložnost, do druge rdeče zastave mu je kazalo izvrstno: "Razočaran sem, saj sem imel naravnost sanjski štart, ko pa sem ob drugi prekinitvi dirke izgubil pozicijo, pa nisem imel več priložnosti za vrnitev."

Zaradi trčenj je bila dirka dvakrat prekinjena in dirkači so se morali vrniti v bokse. Po trko v prvem krogu, ko sta v pesku preizkušnjo končala Max Verstappen in Pierre Gasly (AlphaTauri), je na stezo pripeljal varnostni avto, se po šestih krogih umaknil, ravno takrat pa je prišlo do zmede med dirkači, saj je znak za nadaljevanje dirkanja prišel pozno in so zadaj divje pospeševali, medtem ko so spredaj še čakali na dovoljenje, in je spet počilo.

V množičnem trčenju so svoje dirkalnike razbili Carlos Sainz (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Nicholas Latifi (Williams) in Kevin Magnussen (Haas), dirka pa je bila prekinjena.

Za drugo prekinitev poskrbel Stroll

Za drugo prekinitev je v 42. krogu poskrbel Lance Stroll, ki je zapeljal s steze in se z dirkalnikom Racing Pointa zapičil v zaščitno ogrado. Po vrnitvi na stezo je Alex Albon v preostalih 19 krogih dirke opravil z Danielom Ricciardom in Red Bull spravil na stopničke. Sam je nanje stopil prvič v formuli ena. "Nekaj časa je trajalo, da sem prišel do sem. Težko je bilo, zdaj ko mi je uspelo, pa je občutek seveda nadvse prijeten," je povedal 24-letni Londončan, ki dirka pod zastavo Tajske.

V skupnem seštevku Hamilton s 190 točkami vodi pred Bottasom (135), Verstappen (110) ostaja tretji, Lando Norris (65) četrti, temu pa za ovratnik že diha Albon s 63 točkami. Med konstruktorji je na vrhu Mercedes (325), sledita Red Bull (173) in McLaren (106), Ferrari je v hudi krizi in je s 66 osvojenimi točkami šele šesti.

