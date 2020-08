Valentino Rossi je zaskrbljen #video

Dirkači MotoGP so v en glasi priznali, da so zaskrbljeni, potem ko se je prejšnji konec tedna z novim koronavirusom okužil Sergio Perez, dirkač formule 1. Med njimi je tudi Valentino Rossi, prvi zvezdnik tega športa.

Držijo se strogih protokolov

Pri MotoGP uporabljajo stroge protokole za varno izvedbo tekmovanj. To pomeni, da je na prizorišču manj ljudi in da so tribune prazne, prav tako pa je na prizorišču manj novinarjev. Do zdaj še niso imeli potrjenega primera covid-19. Zmagovalec zadnjih dveh dirk Fabio Quartararo je priznal, da je zaradi novice o Perezu še bolj zaskrbljen in previden.

Fabio Quartararo svoje zmage ni mogel proslavljati na pravi način. Foto: Guliver/Getty Images

"Po zmagi po navadi vedno proslavljaš s svojimi prijatelji in greš ven. Ko sem prišel domov, je bilo malo nenavadno, ker nisem nikogar srečal in sem vseskozi nosil masko. Obiskat sem šel družino, ampak nisem mogel poljubiti svoje mame, ki mi je čestitala za zmago. Bil sem bolj prestrašen, ko sem videl, kaj se je zgodilo vozniku formule 1, ko je staknil virus," je uvodoma povedal francoski dirkač, ki je zdaj osredotočen le na dirko v Brnu.

"Vidim svojo dekle, družino in fante na akademiji (VR46 Academy)." Foto: Gulliver/Getty Images

Bolj ali manj je v družbi svojega dekleta

Podobnega mnenja je tudi Valentino Rossi, ki je ravno tako zaskrbljen in meni, da morajo biti zelo previdni, kar zadeva koronavirus. "Kot je že Fabio rekel, sem zelo zaskrbljen zaradi položaja, sploh po novici o Perezu. Kot kaže, je šel Perez v Mehiko, ker je obiskal svojo mamo. Stanje tam glede koronavirusa pa je zelo slabo," je povedal legendarni Italijan, ki se druži z zelo ozkim krogom ljudi. Bolj ali manj ostaja doma.

Tako je na svojem ranču pred kratkim treniral Valentino Rossi.

Special Saturday training at the Ranch

🎥 by @GoPro pic.twitter.com/b4Np1neJ0L — Valentino Rossi (@ValeYellow46) August 5, 2020

"Vidim svoje dekle, družino in fante na akademiji (VR46 Academy). S fanti bolj ali manj ostajamo skupaj, ker tudi treniramo skupaj," je še na novinarski konferenci povedal devetkratni svetovni prvak.

Pred dirkači je ta konec tedna dirka na Češkem, sicer pa je pred njimi še 11 dirk.