Zdaj je vse lažje in vedo, kaj potrebuje 41-letni Rossi

Razlan Razali, vodja ekipe Petronas Yamaha, pravi, da so se razblinili vsi dvomi o tem, ali bi Valentino Rossi prihodnjo sezono lahko prestopil k Petronasu. Sploh po zadnjem uspehu v Jerezu, ko se je Italijan zavihtel na tretje mesto.

V dvomih je bil tudi sam Rossi

Devetkratni svetovni prvak bi se lahko prihodnje leto brez težav pridružil satelitski ekipi Yamahe, Petronasu, čeprav dogovor uradno še ni potrjen.

Rossi se je zadnji konec tedna, prvič po letu 2019 na dirki v Austinu, zavihtel na zmagovalni oder, ko si je privozil tretje mesto. Po uvodni dirki še ni kazalo najbolje, ko je zaostajal za najboljšimi, na koncu pa je moral celo odstopiti. Tudi sam Rossi je bil v dvomih, ali je sploh smiselno nadaljevati prihodnjo sezono.

"Če sem iskren, sem imel po prvi dirki dvome." Foto: Gulliver/Getty Images

Zdaj bo odločitev veliko lažja

Po pisanju italijanske Gazzetta dello Sport je bil v dvomih tudi vodja ekipe Petronasa Razlan Razali. "Vale je Vale. Če sem iskren, sem imel po prvi dirki dvome. Vseskozi sem si govoril, da se 'The Doctor' lahko vrne in se tudi je. Navdušil me je, tudi glede na ekstremne razmere, v katerih je tekmoval."

Po besedah Razalija je uspeh Rossija na drugi dirki olajšala odločitev lastnikov SRT, ali prihodnje leto v ekipo vzeti Rossija. "Zdaj je vse lažje. Odločamo se na podlagi poslovanja, ampak vseeno ne moremo ignorirati navijačev, ki bi si morda želeli lokalnega dirkača. Vzeti si je treba čas, ampak glede na to, kaj mu je uspelo v nedeljo, bo lastnikom veliko lažje razložiti, zakaj izbrati Valentina."

Veliko zadovoljstvo Valentina Rossija, ko se je po dolgem času povzpel na stopničke. Foto: Gulliver/Getty Images

Po pogovorih vedo, kaj potrebuje Rossi

Kljub temu da ima Valentino Rossi v motociklističnem svetu veliko veljavo, si z 41-letnim Italijanom ne želijo delati samo reklame, ampak želijo nadaljevati filozofijo, ki jo imajo s Fabiem Quartararojem, trenutno vodilnim v svetovnem prvenstvu razreda MotoGP.

"Ne želimo, da bi bili priljubljeni zaradi Valentina. Želimo si, da vsak, ki bo dirkal z nami, prinaša tudi rezultate. Z določenega vidika mi več pomeni, da sem nekaj ustvaril iz nič in da smo tam, kjer smo danes s Fabiem."

Želimo si nadaljevati takšno filozofijo in želimo biti prepričani, da Valentinu lahko pomagamo. Ne želimo biti priljubljeni zato, ker je pri nas, ampak da je kljub svoji starosti konkurenčen. Po pogovoru z njim in njegovo ekipo razumemo, kaj potrebuje," je še povedal Razali.