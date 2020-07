Valentino Rossi: Jeb***, pa ne tako!

Foto: Gulliver/Getty Images

Težave so enkrat večje, drugič manjše

Valentino Rossi, devetkratni motociklistični svetovni prvak, se je v nedeljo prvič po 17 dirkah zavihtel na zmagovalni oder. Po tem rezultatu se mu je končno lahko od srca odvalil velik kamen. Uvodno dirko letošnje sezone je končal zelo klavrno, z odstopom. V Andaluziji smo lahko videli pravo nasprotje, saj se je Rossi po dolgem času na motociklu počutil dobro in na koncu povsem zasluženo zasedel tretje mesto.

"Bilo je zelo posebno, ker po prejšnjem tednu je bilo frustrirajoče. Ni bil samo prejšnji teden. Bila je večina sezone 2019, razen dveh uvrstitev na stopničke na začetku sezone. Vedno imam iste težave, včasih večje, včasih manjše, ampak imel sem nekaj slabih dirk."

Rossi in njegova ekipa niso obupali. Že v petek zjutraj so naredili spremembe in že od tretjega kroga se je Rossi na motociklu počutil bolje. Po tem rezultatu ostaja na realnih tleh, saj se zaveda, da je pred njim še veliko dela in da je na stezi veliko hitrih dirkačev. Enainštiridesetletni Rossi se še zelo dobro spominja prve dirke, ko je odstopil.

"Izkupiček z zadnje tekme je tako slab, da ne more biti res. Čeprav sem star, sem si rekel: 'Jeb***, pa ne tako'. Po uvodni dirki v Valencii ali Aragonu, ko nam je šlo zelo slabo, smo se pogledali in nismo rekli niti besede. Rekli smo: 'Morda je čas, da ostanemo doma'. Ker smo se odločili, da bomo dirkali tudi prihodnje leto, me je malo zaskrbelo, ker nisem užival. Nisem več užival v vožnji."

V teh letih večkrat pomislil na konec kariere

Rossi je bil v svoji dolgi karieri enkrat že v takšnem položaju. Podobno se mu je dogajalo v letih 2011 in 2012, ko je dirkal na Ducatiju. Takrat ni bil prepričan, da je bil na ravni, da bi lahko nadaljeval. "Imel sem srečo, da me je Yamaha vzela nazaj in mi dala še dodatnih deset let kariere. Ko voziš motocikel, ki ti ne ustreza, in ni rezultatov, hitro pomisliš, da to pomeni konec. Še posebno takrat, ko si star. Torej, ta rezultat je bil zame zelo pomemben."

"Morajo mi zaupati"

Eden najboljših dirkačev zadnjih let se prihodnje leto seli k Petronasu, satelitski ekipi Yamahe. V tej ekipi trenutno dominira Fabio Quartararo. Mladi Francoz je v tej sezoni dobil obe dirki. Valentino in Quartararo bosta zamenjala sedeža. Torej, Quartararo prihaja v tovarniško Yamaho, medtem ko bo Rossi vozil pri Petronasu. Zato Valentino meni, da je pomembno, da mehaniki zaupajo njegovim presojam, so zapisali na autosport.com.

"Ko se voziš z istim motociklom, kot ga imata Fabio (Quartararo) in Maverick (Vinales) in sta zelo hitra, potem pri Yamahi mislijo, da moram voziti tako kot ona dva. Morajo me podpirati, saj sem trenutno v tovarniški ekipi, prihodnje leto pa bom dirkal s Petronasom. Zato mi morajo zaupati. Morda na progi nisem hitrejši (kot Vinales in Quartararo, op. p.), ampak vseeno lahko sestavim dobro dirko," je prepričan Rossi.