Se bo Marc Marquez vrnil že v nedeljo v Jerezu?

Številni mediji v Španiji in Italiji se opirajo na prve besede Marqueza in njegovih zdravnikov, ko je zapustil bolnišnico Dexeus v Barceloni. Takrat je vprašal Xavierja Mira, ki je načrtoval operativni poseg, če bo lahko nastopil v Jerezu prihajajoči konec tedna, ta pa mu je odgovoril, da bi se z veliko sreče lahko izšlo.

Hkrati pa je Mir svetoval Marquezu in moštvu, naj ne pretiravajo in se raje posvetijo 100-odstotnemu okrevanju pred VN Češke, ki bo 9. avgusta v Brnu. Je pa po poročanju španskega Mundo Deportiva dirkač Honde že začel z rehabilitacijo in obremenjevanjem roke v želji, da bi lahko nastopil v Jerezu.

Po navedbah zdravniškega osebja iz Barcelone za Mundo Deportivo so Marquezu že odstranili trše povoje in ga nadomestili z mehkejšimi, 27-letnik iz Cervere pa je že začel delati sklece z delno obremenitvijo operirane desne roke, v kateri ima titansko ploščico.

Končno odločitev naj bi po navedbah strokovnjakov šestkratni prvak razreda motoGP skupaj z moštvom in zdravniki sprejel v soboto pred kvalifikacijami, kar je zadnji rok za nastop na nedeljski dirki. Na njej pa želi omejiti škodo in morebiti osvojiti nekaj točk v boju za naslov svetovnega prvaka. Moštvo Repsol Honde še ni komentiralo Marquezove namere po dirkanju v Jerezu.

Sometimes things don't go as you expect but the most important thing is to get back up and move on. I hope you enjoyed the comeback! Now I'll have an operation to fix the fracture of my right humerus. I promise you all that I will come back as soon as possible and even stronger💪🏼 pic.twitter.com/5FCIamVZLx