Smola Španca: namesto na prvo dirko na okrevanje

Sometimes you win, sometimes you learn. Due to the crash that I had on Turn 11 at the Q2, I may not race tomorrow at the #SpanishGP. It’s not the start of the season that we would like but I can assure you that we will work harder than ever to be back on track as soon as possible. Thanks to everybody that has sent me their best wishes for a speedy recovery, the doctors that have attended me & the team that always has my back! 💙 // A veces se gana y a veces se aprende. Debido a la caída que he sufrido en la curva 11 del Qualifying 2, probablemente mañana no pueda correr en el #SpanishGP. No es el inicio de temporada que esperábamos, pero os aseguro que trabajaremos duro para estar en la pista lo más pronto posible. Muchas gracias a todos por vuestros ánimos, a los doctores que me han atendido y al equipo que siempre me apoya. 💙 @motogp @suzukimotogp

