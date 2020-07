Prva zmaga za francoski blisk, Rossi in Marquez končala v pesku

Zmagovalec uvodne dirke motociklističnega svetovnega prvenstva v kraljevskem razredu motoGP je Francoz Fabio Quartararo (Yamaha). Na stopničke sta v Jerezu na VN Španihje stopila še Španec Maverick Vinales (Yamaha) in Italijan Andrea Dovizioso (Ducati), medtem ko sta dva izmed največjih zvezdnikov motociklizma, Italijan Valentino Rossi in Španec Marc Marquez končala v pesku. Prvi je svojo yamaho parkiral ob stezi, drugi je s hondo grdo padel in so ga po tem, ko je odšepal za zaščitno ogrado v oskrbo prevzeli reševalci.

Over 20 years in the making! 🇫🇷



The pitlane applauds @FabioQ20, the first French premier class winner since Valencia 1999! 👏#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/uRcps4t9Ae — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 19, 2020

Za 20-letnega Francoza je to prva zmaga v elitnem razredu motoGP. Branilec naslova Marquez je začel s tretjega mesta, se po dveh krogih prebil v vodstvo, potem pa naredil napako in se s težavo izognil padcu, je pa izgubil veliko časa in mest.

Nato se je zelo uspešno prebijal naprej, prišel že do tretjega mesta, potem pa tri kroge pred koncem doživel grd padec, po katerem je moral dokončno priznati poraz in odstopiti. S prizorišča nesreče je sprva odkorakal sam, a so ga pozneje odnesli na nosilih.

Dirke pa ni končal niti veteran Valentino Rossi.

SAME CORNER! 😱@marcmarquez93 crashes at Turn 4! He's up on his feet but out of the race! 💢#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/ksHdPcfpMO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 19, 2020

Rossijev varovanec zmagal v razredu moto2

Luca Marini, varovanec legendarnega motociklista Valentina Rossija, je dobil dirko v razredu moto2. Italijan je na dirkališču v Jerezu hitro povedel s četrtega startnega položaja in slavil pred zmagovalcem uvodne dirke v Katarju, Japoncem Tecuto Nagašimo.Tretje mesto je zasedel Španec Jorge Martin, ki si je v kvalifikacijah prvič privozil najboljši startni položaj.

V razredu moto3 je tako kot na prvi dirki sezone v Katarju zmagal Španec Albert Arenas (KTM). Drugo mesto je osvojil Japonec Ai Ogura (Honda), tretje pa Italijan Tony Arbolino (Honda).

Naslednja preizkušnja bo VN Andaluzije, ki bo tudi potekala na dirkališču v Jerezu, na sporedu bo že naslednji teden.

Preberite še: