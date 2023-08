V slabem vremenu najhitrejši Marco Bezzecchi, padali skorajda vsi dirkači

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dirkači svetovnega prvenstva v motociklizmu po poletnem premoru sezono nadaljujejo na deveti postaji v britanskem Silverstonu. Današnje kvalifikacije, ki sta jih močno ovirala zelo slabo vreme in dež, je dobil Italijan Marco Bezzecchi (Ducati VR46). Vodilni v SP, njegov rojak Francesco Bagnaia (Ducati), je bil četrti.

Bezzecchi si je z najboljšo predstavo na meji, ko so si vsi dirkači predvsem prizadevali ostati v sedlih v nemogočih razmerah, priboril "pole position" tako za nedeljsko klasično preizkušnjo razreda motoGP kot za današnjo sprintersko dirko. Ta bi se po urniku morala začeti ob 16. uri, a so številni dirkači zaradi padcev in nevarnosti izrazili dvom o smiselnosti dirkanja v tako težkih razmerah.

Bodisi na treningih ali v kvalifikacijah so padali in drseli po razmočeni stezi skorajda vsi dirkači. Na tleh je bil tudi Bagnaia, pa tudi Bezzecchi, a šele potem, ko je že postavil najboljši čas drugega dela, ki ga do konca nihče več ni izboljšal.

Še najbolj sta se mu približala Avstralec Jack Miller (KTM) na drugem in Španec Alex Marquez (Honda Gresini) na tretjem mestu. Za Bagnaio sta si startni mesti v drugi vrsti zagotovila še Španec Augusto Fernandez (GasGas Tech 3) in Italijan Luca Marini (Ducati VR46).

Pred nadaljevanjem sezone po prvih osmih dirkah vodi Bagnaia s 194 točkami, Španec Jorge Martin (Ducati Pramac), danes sedmi v kvalifikacijah, je drugi s 159, Bezzecchi pa tretji s 158.

