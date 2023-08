Alex Rins se je odločil za menjavo ekipe

Kot so sporočili iz japonskega proizvajalca motorjev, so danes z Rinsom podpisali pogodbo, tovarniški ekipi pa se bo pridružil prihodnje leto.

Rins si je junija zlomil desno nogo na sprinterski tekmi na veliki nagradi Italije v Mugellu. Sedemindvajsetletnik je padel v četrtem krogu in so ga prepeljali v bolnišnico v Firencah zaradi zloma golenice in mečnice. Prestal je dve operaciji in je trenutno še okreva.

Rins je v motoGP zbral 18 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega je šestkrat zmagal. V tej sezoni je slavil na VN Amerik. V skupnem seštevku prvenstva je bil najvišje tretji leta 2020.

"Veseli smo, da se Alex pridružuje Yamahini skupini in ga toplo pozdravljamo v naši ekipi," je v izjavi za javnost za spletno stran motoGP poudaril Lin Jarvis, generalni direktor Yamaha Motor Racing.

"Pričakujemo, da bo Alex velika pridobitev. Ima bogate izkušnje kot dirkač in je znan kot naravni talent ter večkratni zmagovalec dirk razreda motoGP. Ima že izkušnje z dvema drugima proizvajalcema motoGP in je vozil motocikle s podobnimi lastnostmi kot YZR-M1, kar naj bi mu pomagalo, da se hitro prilagodi našemu motociklu. Njegova zmaga v začetku tega leta poudarja njegovo hitrost, odločenost in dejstvo, da je lačen uspehov," je še poudaril.

Španec, ki je trenutno pri Hondi-LCR, je leta 2017 s Suzukijem debitiral v vrhunskem hitrostnem motociklističnem razredu.