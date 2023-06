Branilec naslova zmagovalec nizozemske preizkušnje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bagnaia, branilec naslova in vodilni v skupnem seštevku prvenstva, je po drugem mestu na sprinterski dirki slavil na današnji klasični preizkušnji. "Fantastično! Ni bilo lahko, tekmeci so imeli hiter ritem, vendar mi je uspelo povečati prednost z vožnjo na meji. Res je Assen čudovito prizorišče zame, rad imam to progo, te navijače - Assen, ti si fantastičen!" je dejal Bagnaia, ki je v "katedrali hitrosti" zmagal že lani.

V skupni razvrstitvi ima po četrti zmagi v sezoni zdaj 36 točk naskoka pred tretjeuvrščenim Bezzecchijem pred poletnim premorom. Bagnaia ima po skoraj polovici sezone 194 točk, drugi je Španec Jorge Martin, danes peti, s 159. Naslednja dirka bo v začetku avgusta v Silverstonu.

Brad Binder (KTM) je prejel kazen in iz tretjega zdrsnil na četrto mesto. Foto: Reuters

Dirko, ki si jo je ogledalo 105.000 gledalcev, je sprva na tretjem mestu končal Južnoafričan Brad Binder (KTM), a ga je doletela enaka usoda kot na sobotnem sprintu, saj je prejel kazen in zdrsnil na četrto mesto. Binder je sicer dobro startal in povedel, ko je ugnal tri Ducatijeve voznike Bezzecchija, Bagnaio in Luco Marinija.

Bagnaia pa je hitro stvari postavil na svoje mesto, 10 krogov pred koncem pa se je na drugo mesto zavihtel Bezzecchi. Ta je sicer pritiskal, a ne dovolj, da bi ogrozil Bagnaiovo zmago.

Bezzecchi je bil sicer blizu trojnemu uspehu na Nizozemskem, saj je v soboto dobil kvalifikacije in nato sprintersko preizkušnjo.

Današnjo dirko je izpustil Španski motociklist Marc Marquez zaradi poškodbe. Šestkratni svetovni prvak v najmočnejšem razredu motoGP še ni nared za dirkanje po zlomu rebra pred tednom dni.

V razredu moto3 je slavil Španec Jaume Masia, v moto2 pa Britanec Jake Dixon.

Izidi:

- motoGP:

1. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 40:37,640

2. Marco Bezzecchi (Ita/Ducati) + 1,223

3. Aleix Espargaro (Špa/Aprilia) 1,925

4. Brad Binder (JAR/KTM) 1,528 (kazen)

5. Jorge Martin (Špa/Ducati) 1,934

... - skupno (po 8 od 20 dirk):

1. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 194 točk

2. Jorge Martin (Špa/Ducati) 159

3. Marco Bezzecchi (Ita/Ducati) 158

4. Brad Binder (JAR/KTM) 114

5. Johann Zarco (Fra/Ducati) 109

... - moto2:

1. Jake Dixon (VBr/Kalex) 35:43,411

2. Ai Ogura (Jap/Kalex) + 1,334

3. Pedro Acosta (Špa/Kalex) 4,448

... - skupno:

1. Tony Arbolino (Ita/Kalex) 148

2. Pedro Acosta (Špa/Kalex) 140

3. Jake Dixon (VBr/Kalex) 104

... - moto3:

1. Jaume Masia (Špa/Honda) 34:14,619

2. Ayumu Sasaki (Jap/Husqvarna) + 0,081

3. Deniz Öncü (Tur/KTM) 0,276

... - skupno:

1. Daniel Holgado (Špa/KTM) 125

2. Jaume Masia (Špa/Honda) 109

3. Ayumu Sasaki (Jap/Husqvarna) 99

...

