Marc Marquez zaradi poškodbe ne bo dirkal

"Kot veste v Assen nisem prispel 100-odstotno zdrav. Poleg zlomljenega prsta imam tudi zlomljeno rebro, ki me precej boli. Danes sem se zbudil v velikih bolečinah in po pregledu sem se skupaj z zdravniško ekipo odločil, da bom v izogib poslabšanju poškodbe izpustil današnjo dirko," je na Twitterju zapisal Marquez.

Tridesetletni dirkač je izpustil že prejšnjo dirko za VN Nemčije na dirkališču Sachsenring, potem ko je na nedeljskem ogrevanju padel. Španca je s polno hitrostjo vrglo čez krmilo njegove Honde. Potreboval je nekaj minut, da si je opomogel, preden je odšepal in se vrnil v bokse. Z dirke se je nato umaknil uro pred startom.

Hola a todos,



Como sabéis, no he llegado a Assen al cien por cien físicamente. Además del esguince y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor. Esta mañana me he levantado con mucho dolor y,… pic.twitter.com/bfY60ocjwS