Trening potrdil: Gajser je hiter. A kako bo na štartu?

Tim Gajser (Honda) je v Pietramurati na dopoldanski vožnji na čas odpeljal dva najhitrejša sektorja, skozi celoten krog pa je najhitrejši čas dosegel vodilni v skupnem seštevku Jeffrey Herlings (KTM). Nizozemec bo tako ob 13.15, ko je štart prve vožnje, prvi izbiral štartni položaj. Makolčan je bil z zaostankom štirih desetink drugi. Tretji kandidat za prvaka Romain Febvre (Kawaski) je dosegel četrti čas.

Še bolj kot kvalifikacijski rezultat in hitrost na sami progi bo pomemben štart. Timu se je ponesrečil na obeh nedeljskih dirkah. Včeraj so se zato v Hondini garaži posvečali predvsem izboljšanju štartov. "Na teh zadnjih dirkah so proge pač take, da je štart zelo pomemben," se zaveda Gajser. "Tukaj ni veliko prostora za prehitevanje. Ni veliko linij. Kolikor sem videl, proge od nedelje niso veliko spremenili. Podobno bo. Štart bo zelo pomemben in tega se vsi zavedamo," nam je pred začetkom dirkaške srede povedal aktualni svetovni prvak. V zadnjem hipu so organizatorji sicer naredili nekaj novih kucljev. Ob zaostanku 27 točk (na voljo jih je še 200) je lahko zdaj vsaka dirka že odločilna. "Dal bom vse od sebe. Poskušal se bom čim manj obremenjevati. Zdaj je čas, da odpeljem, kot znam, s čim manj napakami, z dobrim štartom, in da uživam."

Uro prej bosta na sporedu vožnji v MX2. Nastopil bo tudi Jan Pancar, ki je v nedeljo prvič v sezoni ostal brez točk. Na dopoldanski vožnji na čas je bil 24.

V Pietramurati je danes nekaj manj slovenskih navijačev kot pred tremi dnevi, vendarle je delavnik. Nam je pa Tim dejal, da jih je svoj prihod največ napovedalo za nedeljsko VN Garde. V boju za prvaka mu vsaka pomoč pride prav.