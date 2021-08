Toyoti dvojna zmaga na 24 ur Le Mansa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moštvo Toyota Gazoo Racing je na prestižni dirki 24 ur Le Mansa slavilo dvojno zmago. Na legendarni stezi Sarthe (13,626 km) je po 371 krogih prvi ciljno črto prečkal dirkalnik s številko sedem, ki so ga 24 ur vozili Britanec Mike Conway, Japonec Kamui Kobayashi in Argentinec Jose Maria Lopez.

Toyota je še četrtič zapovrstjo dobila prestižno preizkušnjo v Le Mansu, s čimer se je na večni lestvici izenačila z Alfa Romeom in Fordom. Prvič je slavila zasedba Conway/Kobayashi/Lopez. Pred tem sta bila trikrat zapovrstjo najboljša Nakajima in Buemi, ki se jima je v letih 2018 in 2019 pridružil španski zvezdnik Fernando Alonso, lani pa je bil del zmagovite ekipe Hartley.

Največ zmag v zgodovini te dirke ima, Danec Tom Kristensen (9), sledi pa mu Belgijec Jacky Ickx (6). Največ naslovov med ekipami ima še naprej Porsche (19), sledi pa Audi (13).

V kategoriji LMP2 je letos slavilo moštvo WRT z Nizozemcem Robertom Frijnsom, Avstrijcem Ferdinandom Habsburgom in Francozom Charlesom Milesijem, potem ko je v zadnjem krogu obstala in odstopila druga zasedba ekipe WRT, tudi s Poljakom Robertom Kubico.

V kategoriji LMGTE Pro je bilo najboljše moštvo AF Corse s Ferrarijem 488 GTEv zasedbi Italijana Alessandra Piera Guidija, Britanca Jamesa Calada in Francoza Comeja Ledogarja.

Med amaterskimi predstavniki v LMGTE Am pa je prav tako slavil Ferrari 488 ekipe AF Corse s Francozom Francoisom Perrodojem, Dancem Nicklasom Nielsenom in Italijanom Alessiom Rovero.

Organizatorji tekmovanja so že sporočili, da se bo dirka naslednje leto vrnila v klasični junijski termin, potem ko je bila letošnja, 89. izdaja zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljena za dobra dva meseca.