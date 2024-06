Ferrari drugič zapored osvojil 24 ur Le Mansa

Po dirki formule 1 v Monte Carlu in dirki prvenstva indycar v Indianapolosu pred nekaj tedni so ta konec tedna odpeljali še tretjo od največjih avtomobilističnih dirk na svetu - 24 ur Le Mansa v vzdržljivostnem prvenstvu. Drugo leto zapored jo je osvojil Ferrari.

Moštvo Ferrarija je še drugič zapored osvojilo dirko 24 ur Le Mansa. Ciljno črto divje in mokre 92. izvedbe dirke je prvi prečkal Nicklas Nielsen. Danec si je vozniško dolžnost v dirkalniku številka 50 pri italijanski ekipi delil še z Italijanom Antoniem Fuocojem in Špancem Miguelom Molino. Na drugem mestu je končal dirkalnik številka sedem iz vrst Toyote, tretji pa Ferrarijeva številka 51, ki je bil najhitrejši lansko leto. Za Ferrari je to sicer 11. zmaga na tej prestižni celodnevni dirki.

Foto: Guliverimage Zmagovalna trojica v Ferrariju 499p je slavila s 14 sekundami naskoka pred Toyoto GR010 Hybrid, katero so vozili Nyck de Vries, Kamui Kobajaši in Jose Maria Lopez. Drug Ferrarijev dirkalnik so sestavljali Alessandro Pier Guidi, James Calado in Antonio Giovinazzi. Favoriti pred dirko in zmagovalci kvalifikacij v Porscheju so končali na četrtem mestu. Še en Toyotin dirkalnik je zaokrožil peterico, ki je končala v razmaku približno ene minute.

Štriindvajseturna dirka, na kateri so tokrat najhitrejši opravili 311 krogov in dobrih štiri tisoč kilometrov, ni minila brez drame ob koncu. V predzadnji uri dirkanja so imeli pri zmagovalnem avtomobilu nekaj težav z vrati in Nielsen je moral zapeljati v bokse. Kljub temu je italijanska zasedba obdržala vodstvo do konca.

Tokratno dirko v Le Mansu je sicer zaznamovalo več varnostnih avtomobilov, ki so skupaj trajali skoraj sedem ur, predvsem zaradi močnega deževja ponoči in številnih nesreč.