Tim Gajser: Potrebujem še kanček tiste sreče, da ne bom tolikokrat padel #video

Vabilo zanje je pravo: Tim Gajser je znova hiter kot v šampionski sezoni 2016. Tri dirke MXGP in tri uvrstitve na zmagovalni oder: v Argentini in Angliji je bil drugi, pretekli konec tedna na Nizozemskem pa tretji. Za zmagovalcem vseh treh velikih nagrad Tonyjem Cairolijem zaostaja 22 točk.

Prostor za napredek vedno je, motivacije pa mu ne manjka

Pred odhodom v Arco je treniral na domači progi, ki mu jo je oče decembra znova spremenil. Odtlej je najhitrejši krog izboljšal že za pet sekund. "Trenirati je treba ves čas. Prostor za napredek še je vedno. Motivacija je ogromna," nam je povedal svetovni prvak v MXGP iz sezone 2016.

V Angliji je z zmago v drugi vožnji potrdil, da je znova lahko najboljši. "Res je pripravljen odlično. To se je videlo v Angliji. Bil je brez konkurence. Dve sekundi na krog hitrejši na treningu od Cairolija," pritrjuje Bogomir Gajser. Tim pa dodaja: "Pripravljenost je dobra. Treba je še kanček tiste sreče, da ne bom tolikokrat padel. Sicer sem pa kar zadovoljen z začetkom sezone. V Angliji sem res užival ves konec tedna."

"Moram biti bolj strpen. Ne smem pretiravati."

Na vsaki od uvodnih treh velikih nagrad se mu je pripetil grd padec. Ni bilo videti lepo, a se je vselej pobral in vozil naprej. "Ne čutim bolečin. Nekaj je modric, a to je normalno. Ampak ni nič hujšega, tako da hvala Bogu. Zagotovo pa pomaga, ker sem dobro kondicijsko pripravljen, da so mišice zelo čvrste." Pravi, da se bo iz napak zagotovo nekaj naučil. "Moram biti bolj strpen. Ne smem pretiravati, sploh na takih progah, ki so zelo uničene in kjer so hitrosti zelo visoke."

Na treningih ga oče pozorno spremlja, mu deli nasvete, na dirki pa letos še ni bil zraven. "Malo mi je bilo težko," nam je priznal Timov oče. "Bil sem doma, ampak upoštevam Timovo mišljenje, da je tako bolj sproščen. Z veseljem sem gledal doma na televiziji. Prvič v življenju. In sem molil zraven. Moral bi gladko zmagati, ker je imel veliko prednost. Težko bo še imel letos tolikšno prednost."

Z očetom se nista sprla

"Nisva se sprla, da ne bo kdo kaj narobe mislil. Jaz vse to sprejemam. Sem ponosen na njega, da poskuša samostojno. Mora nekaj izkusit, ker smo poslani na ta svet, da naredimo neko šolo. In tudi on mora vedeti, kaj dela. Življenje ga bo marsikaj naučilo in takrat bo še močnejši," razlaga Bogomir. "Naučil sem ga vse. Zna vse. Tudi motor nastaviti. Zraven je tudi brat Nejc. Tudi brez mene gre. Samo še v glavi mora urediti. Vse je v božjih rokah."

"Da, Arco je res nekaj posebnega"

"Zagotovo je brez očeta drugače, ampak za zdaj je vse v redu. Mislim, da bo na naslednji tekmi poleg mene," pa je povedal Tim. Ne le oče, vsa družina in več tisoč navijačev to nedeljo prihaja na veliko nagrado Trentina. "Da, Arco je res nekaj posebnega. Se že veselim konca tedna. Upam, da nam bo tudi vreme naklonjeno, da bodo lepe tekme. Jaz bom dal vse od sebe." Pred začetkom dirkaškega konca tedna bo deževalo, v nedeljo naj bi bilo vreme lepše. "Podlaga je zelo trda. Če bo dež, bo kar spolzko, a mi smo pripravljeni. Karkoli bo, bom dal vse od sebe."

Sezona bo še dolga

Lani je bil v Arcu najboljši svetovni prvak Jeffrey Herlings, ki pa zaradi poškodbe letos vsaj še en mesec ne bo tekmoval. Pred tem sta tam bitko za zmago bila Cairoli in Gajser. Obakrat jo je dobil Italijan. Na začetku te sezone sta z devetkratnim prvakom razred zase. Težko je verjeti, da bi se še kdo drug lahko vmešal v njun boj za prvaka. "Tri tekme so se komaj končale. Sezona je še dolga. Lahko se še kdo vmeša, pride s tekmami v dobro formo. Za zdaj pa imava res s Cairolijem najboljši tempo med dirkami," je pogovor sklenil Gajser.

Barve Slovenije bo poleg Tima Gajserja prvič letos na dirki za svetovno prvenstvo v razredu MXGP zastopal Klemen Gerčar, Jan Pancar pa bo tekmoval v razredu MX2

