Tim Gajser garal na Hrvaškem, zdaj gre zares

Oba Slovenca z licenco AMZS sta se v zadnjih dneh mudila na treningu na Hrvaškem v Podravini. Tam sta na mivkastem terenu, kar je specifika latvijske steze 25 kilometrov vzhodno od Rige, pilila formo pred napornim nadaljevanjem v svojih razredih.

Po 155 dneh prisilnega premora med drugo in tretjo dirko sezone zaradi pandemije novega koronavirusa se bo namreč nadaljevanje sezone 2020 z najmanj 14 velikimi nagradami odvilo v vsega 106 dneh. Ob dodatnih dirkah v Rusiji in na Portugalskem, ki ostajata brez datuma, pa bi bil ritem še toliko bolj neizprosen.

"Ko si tekme sledijo na dva dni, te lahko vsak mali padec, vsaka majhna poškodba zavre. Vemo, da dejansko ni časa za regeneracijo, ni časa za neke masaže, da bi se telo bolje počutilo. Zato bo zelo pomembno, da boš naredil čim manj napak in čim manjkrat pristal na tleh," je v pogovoru za AMZS dejal Tim Gajser, svetovni prvak v kraljevskem razredu MXGP v letih 2016 in 2019.

Na Hrvaškem je imel vrhunski trening

V Kegumsu in Lommelu bo moral spremeniti slog vožnje. Foto: Grega Valančič/Sportida Gajser se zaveda, da bo v nadaljevanju sezone zelo pomembna fizična pripravljenost. Ne nazadnje bodo že v Kegumsu v vsega sedmih dneh na sporedu tri dirke na treh različnih konfiguracijah steze. Tri dirke na mivki, ki še pred časom ni najbolj ustrezala 23-letnemu dirkaču Honde.

Toda v tej sezoni je na mivki v Valkenswaardu na Nizozemskem osvojil enako število točk kot domnevni kralj te podlage Jeffrey Herlings. V prvi vožnji ga je Gajser ugnal za več kot 20 sekund. Obenem bi se lahko vse skupaj končalo še precej bolje, če v drugi vožnji ne bi padel.

Pred Gajserjem je zdaj velik izziv, saj bo kar šest dirk v preostanku sezone potekalo na mivki, dve pa bosta na nekoliko bolj zbiti mivkasti površini v Mantovi, kar pomeni, da se bo moral za ubranitev naslova na podlagi, ki mu ni najbolj domača, pošteno potruditi.

Vselej poudarja, da je na teh preizkušnjah, ki ga letos čakajo v Kegumsu in Lommelu, pomemben predvsem pravi ritem. Treba je tudi spremeniti slog vožnje in se poigrati z drugačnimi nastavitvami za motor.

"Dejansko se vsakič pred tekmami na mivki odpravim v Podravino, da pridem v pravi ritem. Glavni razlog je, da v tem delu Evrope ni nobene peščene podlage, peščene proge in tukaj na Hrvaškem je res vrhunski trening za takšne tekme, kot me čakajo v Kegumsu v Latviji in pa nato v Lommelu v Belgiji," je poudaril Gajser.

Koledar sezone MXGP: datum velika nagrada (prizorišče)

-----------------------------------------------------

1. marec VN Velike Britanije (Matterley Basin)

8. marec VN Nizozemske (Valkenswaard)

-----------------------------------------------------

9. avgust VN Latvije (Kegums)

12. avgust VN Rige (Kegums)

16. avgust VN Kegumsa (Kegums)

6. september VN Turčije (Afyonkarahisar)

16. september VN Italija (Faenza)

20. september VN Emilije Romanije (Faenza)

30. september VN Mantove (Mantova)

4. oktober VN Lombardije (Mantova)

11. oktober VN Španije (Intu Xanadu)

18. oktober VN Flandrije (Lommel)

21. oktober VN Limburga (Lommel)

25. oktober VN Lommela (Lommel)

1. november VN Trentina (Pietramurata)

22. november VN Patagonije (Neuquen)

-----------------------------------------------------

brez datuma VN Portugalske (Agueda)

brez datuma VN Rusije (Orljonok)

Počuti se eno z motorjem

Ljubitelji motokrosa že nestrpno čakajo na nadaljevanje sezone. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V skupnem seštevku ima s 87 točkami po VN Velike Britanije in Nizozemske sedem točk zaostanka za Herlingsom, preostali z Antoniom Cairolijem (68 točk) na čelu so si nabrali že kar zajeten zaostanek. Petmesečni premor pa bi lahko marsikaj obrnil na glavo.

"Pač se je zgodilo, kar se je zgodilo. Za vse je enako. Vsi smo v isti situaciji. Začetek je bil zelo dober, v dobri formi sem bil. Poskusil sem to vzdrževati skozi teh pet mesecev. Res smo imeli ogromno časa za treninge, za testiranja, za tako nastavljen motor, kot si ga želim. Res se počutim eno z motorjem, ki ga je Honda naredila za letošnjo sezono, in sem z njim res zadovoljen," nikoli ne pozabi moštva pohvaliti Gajser.

Z moštvom bo upal, da mu bo motor služil na preostalih 14 dirkah, če v novembru ne bosta v program dodani še dve dirki v ruskem Orljonoku in portugalski Aguedi. Najtežji utegne biti peklenski ritem med 30. septembrom in 1. novembrom, ko se bo zvrstilo kar sedem dirk. Neobičajno za razred MXGP, a v tej posebni sezoni brez nenavadnih sporedov in ekstremov ne gre.

"Koledar je okoliščinam primeren in najboljši, kar so ga lahko sestavili. Dobro je, da bomo večkrat dirkali na istih stezah in se manj selili, saj imajo različne države različne ukrepe in pogoje za karanteno. Zanimivo bo videti, kako se bodo obnesli enodnevni sporedi, ampak za vse bo enako. Moramo se prilagoditi in sam bom storil vse, da bo vse potekalo po načrtih. Vem, da smo tega sposobni," pa je za dirkaški oddelek Honde v motokrosu dejal Gajser.

Pancar zadovoljen s točko, a ...

Jan Pancar se želi v Latviji uvrstiti med dobitnike točk. Foto: Grega Valančič/Sportida Preostanka sezone se veseli tudi Jan Pancar, ki dirka v razredu MX2. Na Nizozemskem je osvojil prvo točko v sezoni za 20. mesto v drugi vožnji, s tem pa, kot pravi, ni zadovoljen.

"Na začetku sem potreboval nekaj časa, da sem se navadil motorja. Zato sem s točko zadovoljen, ampak prepričan sem, da bi lahko tudi boljše odpeljal, zato nisem najbolj zadovoljen s svojimi vožnjami," je priznal 20-letni dirkač KTM.

V Latviji se želi redno uvrščati med najboljših 20, sploh ker na mivki, kot pravi, ni tako konkurenčen. Širše gledano si želi sezone brez večjega števila napak. "Pomembno bo, da boš čim bolje mentalno pripravljen in da se boš znal dobro hitro spočiti. Treba bo voziti brez napak, mogoče tudi malce taktizirati, ampak mislim, da tega ne bo veliko in da bo več 'gasa'," je slikovito pristavil Pancar.

SP skupno (2), MXGP: 1. Jeffrey Herlings (Niz/KTM) 94

2. Tim Gajser (Slo/Honda) 85

3. Antonio Cairoli (Ita/KTM) 68

4. Clement Desalle (Bel/Kawasaki) 60

5. Gautier Paulin (Fra/Yamaha) 58

6. Glenn Coldenhoff (Niz/Gas Gas) 56

7. Arminas Jasikonis (Lit/Husqvarna) 53

8. Jorge Prado (Špa/KTM) 47 SP skupno (2), MX2: 1. Tom Vialle (Fra/KTM) 87

2. Jago Geerts (Bel/Yahama) 82

3. Jed Beaton (Avs/Husqvarna) 74

4. Maxime Renaux (Fra/Yamaha) 61

5. Rene Hofer (Avt/KTM) 53

6. Mikkel Haarup (Dan/Kawasaki) 52

7. Thomas Kjaer Olsen (Dan/Husqvarna) 51

8. Ben Watson (VBr/Yamaha) 48

...

33. Jan Pancar (Slo/Yamaha) 1