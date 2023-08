Tekmec več za Gajserja. Geerts z belo zastavo.

Jago Geerts Foto: Matej Podgoršek Belgijec Jago Geerts (Yamaha) ima 23 let in tako zadnje leto nastopa v MX2. In očitno tudi letos ne bo postal svetovni prvak. Lani ga je premagal Tom Vialle (KTM), ki je odšel v ZDA, letos ga bosta očitno poškodbi stali lovoriko. Sredi sezone, ko je vodil v skupnem seštevku, je dve dirki izpustil zaradi zlomljene kosti v zapestju. Na prejšnji dirki na Finskem pa si je ob grdem padcu zlomil ključnico. Iz Yamahe so sredi tedna nepričakovano sporočili, da obstaja nekaj možnosti, da bo na Švedskem ta konec tedna že dirkal. A je Geerts zdaj sam sporočil, da mora izpustiti še četrto veliko nagrado letos. "Po zadnjem zdravniškem pregledu in posvetovanju z osebnim zdravnikom in ekipo sem se odločil, da na Švedskem ne nastopim." Italijan Andrea Adamo (KTM), ki ima 20 točk več, mu lahko tako še pobegne. V najboljšem primeru celo za dodatnih 60 točk. Nato bodo do konca sezone ostale samo še štiri dirke.

Za Tima Gajser bo VN Švedske četrta dirka po vrnitvi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Se pa po Timu Gajserju (Honda), ki je izpustil prvih 11 dirk sezone (zlomljena stegnenica), in Nizozemcu Jeffreyju Herlingsu (KTM), ki je sredi sezone manjkal štiri dirke (počeno vratno vretence), zdaj na štartno rampo prvenstva MXGP vrača Maxime Renaux (Yamaha). Francoz si je zlomil kost v stopalu na dirki v Španiji meseca maja in izpustil devet velikih nagrad. Pred sezono je spadal v širši krog favoritov za naslov prvaka. To je potrdil z zmago v Švici. Zdaj pa je v skupnem seštevku 12. Ima 202 točki, vodilni in najverjetnejši novi prvak Jorge Prado (GasGas) pa 720. "Čas je za dirkanje! Nazaj sem na Švedskem. Brez pričakovanj, saj še potrebujem ure na motorju. A zdaj lahko začnem graditi za naslednjo sezono. Komaj čakam, da se začne. Res sem pogrešal to, kar delam najraje," je zapisal na družabnih omrežjih.