Gajser samozavesten, čeprav je zaradi poplav treniral manj

Do konca svetovega prvenstva v motokrosu je še pet dirk. Ta konec tedna bodo Tim Gajser, Jan Pancar in tekmeci dirkali na Švedskem. Poškodbe letos motokrosistom ne prizanašajo, se pa morda že v Uddevalli vračata aduta Yamahe, Maxime Renaux in Jago Geerts. Zadnji si je zlomil ključnico na prejšnji dirki.

Tim Gajser bo nastopil na svoji četrti dirki letošnjega prvenstva MXGP. Zaradi poškodbe jo je aktualni svetovni prvak namreč začel šele pred mesecem dni. Osvojil je sedmo na Češkem, 15. v Belgiji in šesto mesto na Finskem. Trda podlaga v Uddevalli na Švedskem pa bi lahko bila prva priložnost za vrnitev na zmagovalni oder. Na njem je bil nazadnje septembra lani, ko je osvojil zadnji dve dirki šampionske sezone. VN Švedske je lani avgusta končal na drugem mestu, zmagal je Jeremy Seewer (Yamaha).

Tim Gajser Foto: Grega Valančič/Sportida Uddevalla je eno od klasičnih prizorišč dirk svetovnega prvenstva, tokrat bodo na Švedskem izvedli že 25. dirko na najvišji ravni. Gajser je VN Švedske dobil dvakrat, leta 2015 v razredu MX2, leta 2017 pa v MXGP. "Žal nisem mogel trenirati tako, kot bi si želel, saj smo imeli v zadnjih dneh v Sloveniji poplave in izredne razmere. Upam, da so vsi, ki jih je dogajanje prizadelo, v redu. Kljub temu grem na Švedsko pozitivno naravnan in pričakujem novo dirko," je pred letom na sever Evrope sporočil Gajser. Ne bo edini dirkač Hondine tovarniške ekipe na štartu 15. velike nagrade letos, saj je z Rubenom Fernandezom po grdem padcu na Finskem vse v redu.

Poškodbe motokrosistom letos ne prizanašajo. Na Finskem se je pred dvema tednoma po štirih izpuščenih dirkah vrnil Jeffrey Herlings (KTM). Je pa zaradi njih ostal brez možnosti za naslov prvaka. Pred svojo prvo lovoriko v elitnem razredu MXGP je Jorge Prado (GasGas), ki ima 98 točk prednosti pred Romainom Febvrom (Kawasaki). Ta je osvojil zadnje štiri velike nagrade. Gajser je z 78 točkami na 22. mestu.

Skupni seštevek (14/19):



1. Jorge Prado (GasGas) 720 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 622

3. Jeremy Seewer (Yamaha)550

4. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 525

5. Ruben Fernandez (Honda) 489

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 477

7. Jeffrey Herlings (KTM) 418

8. Albert Forato (KTM) 350

...

22. Tim Gajser (Honda) 78

Zelena luč za Renauxja

Maxime Renaux Foto: AP / Guliverimage Po treh mesecih bi se na Švedskem lahko vrnil Maxime Renaux (Yamaha), ki je na začetku sezone spadal v širši krog favoritov za naslov prvaka. Maja si je na VN Španije zlomil kost v stopalu. Zeleno luč zdravnikov za nastop na dirki je sicer dobil že pred dvema tednoma, a na Finskem vseeno ni dirkal. V Uddevallo bo pripotoval in šele tam se bodo nato pri Yamahi odločili, ali bo tudi nastopil. Yamahina voznika Seewer in Glenn Coldenhoff bosta sicer v preostanku sezone bila najzanimivejši dvoboj v skupnem seštevku, saj ju na tretjem in četrtem mestu loči le 25 točk. Morda bo to tudi dvoboj za pogodbo za naslednjo sezono.

Geerts dva tedna po zlomu ključnice že na štartu?

Jago Geerts Foto: AP / Guliverimage Na Švedskem se bodo dirkači razreda MXGP v nedeljo v prvi vožnji merili ob 14.15, druga bo ob 17.10. V MX2 bosta vožnji na sporedu ob 13.15 in 16.10. V šibkejšem razredu dirka Jan Pancar (KTM), ki je bil nazadnje na Finskem deveti. Še naprej je v skupnem seštevku sezone na desetem mestu. Ima 273 točk. Vodi zmagovalec zadnje dirke Andrea Adamo (KTM) s 619 točkami, drugi je Jago Geerts (Yamaha) s 559. Zadnji si je na Finskem zlomil ključnico. To je njegova že druga poškodba letos, a kljub trem izpuščenim velikim nagradam ostaja v igri za naslov prvaka. In zato obstaja možnost, da bo dirkal že na Švedskem. Dokončna odločitev bo padla v petek.