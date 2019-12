Hamilton se je od sezone poslovil z novo zmago

Hamilton si je naslov prvaka zagotovil že precej pred koncem sezone, na dirki v Mehiki, prav tako pa je bil trdno na drugem mestu sezone njegov moštveni sotekmovalec Finec Valtteri Bottas. Ta je danes dirko zaradi menjave motorja začel iz ozadja, a se je prebil na četrto.

Zadnja dirka je dala odgovor še na zadnje vprašanje skupnega seštevka. Tretje mesto je v sezoni 2019 pripadlo Verstappnu, četrti je na koncu Leclerc.

Confirmation of Lewis Hamilton's victory, ahead of Max Verstappen and Charles Leclerc



