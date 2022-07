Suzuki zapušča Moto GP

Že maja je japonsko moštvo sporočilo, da želi zaradi finančnih razlogov zapustiti motoGP.

"Motociklistične dirke so vedno bile izziv za tehnološke inovacije, vključno s trajnostjo in razvojem človeškega potenciala," je dejal Suzukijev direktor in predsednik Toshihiro Suzuki.

"Ta odločitev pomeni, da bomo sprejeli nov izziv vzpostavitve novega poslovanja z motocikli s preusmeritvijo tehnoloških sprememb in ljudi, ki smo jih dobili skozi dirke motoGP, v raziskovanje drugih poti za trajnostno družbo," je še dodal predsednik.

Joan Mir naj bi po odhodu Suzukija presedlal na Hondo. Foto: Reuters Suzuki je enkrat že zapustil serijo motoGP ob koncu sezone 2011, preden se je vrnil leta 2015. Od vrnitve v kraljevski razred je leta 2020 Španec Joan Mir osvojil naslov svetovnega prvaka, njegov rojak Alex Rins pa je končal tretji.

Posebej uspešno je bilo moštvo v sedemdesetih letih s številnimi naslovi v najmočnejši kategoriji, ko so slavili Britanec Barry Sheene, Italijana Marco Lucchinelli in Franco Uncini ter Američana Kevin Schwantz in Kenny Roberts ml.

