Španec še vsaj dve leti na Suzukiju

Joan Mir je s Suzukijem podaljšal do leta 2022. Foto: Reuters

Španski motociklist Joan Mir je podaljšal pogodbo s Suzukijem do leta 2022. Že dva tedna pred njim se je za enako potezo odločil tudi njegov moštveni kolega v svetovnem prvenstvu razreda motoGP in rojak Alex Rins.

"Ta par sestavlja trdno in konkurenčno ekipo, ki zre v prihodnost in meri visoko, kar zadeva rezultate," so pri Suzukiju zapisali v sporočilu za javnost.

Sezona tekmovanja bi se morala začeti že marca, a je prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa. V vodstvu tekmovanja upajo, da jo bodo lahko začeli konec julija.

