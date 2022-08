Ferrarija najhitrejša na prvem prostem treningu, Verstappen razred zase na drugem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tretje mesto je na prvem petkovem preizkusu legendarne steze zasedel trenutno vodilni v skupni razvrstitvi, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), ta pa je nato zablestel na drugem prostem treningu, a bo nedeljsko dirko začel iz ozadja.

Verstappen in še pet dirkačev - med njimi je tudi trenutno drugouvrščeni Monačan Charles Leclerc (Ferrari), ki za Nizozemcem zaostaja 80 točk, poleg njega pa še Britanec Lando Norris (McLaren), Nemec Mick Schumacher (Haas), Francoz Esteban Ocon (Alpine) in Finec Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - bodo nedeljsko dirko v Ardenih, ki se bo pričela ob 15. uri, začeli iz ozadja, saj so zamenjali komponente motorjev na svojih dirkalnikih.

Charles Leclerc je zabeležil drugi čas prvega prostega treninga v Spaju. Foto: Reuters

Lanski svetovni prvak iz dežele tulipanov ima po trinajstih dirkah 80 točk več od drugouvrščenega Leclerca in 85 točk od tretjeuvrščenega Mehičana Sergia Pereza (Red Bull).

