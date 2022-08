Formula 1 prihodnje leto brez VN Francije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja tekmovanja Stefano Domenicali je na novinarski konferenci ob robu VN Belgije v Spa Francorchampsu sicer razkril, da se pogovori s francoskimi prireditelji nadaljujejo in da bi se dirka na ta način lahko vrnila v koledar oz. bi se izmenjavala s katerim od drugih prirediteljev.

"Odkrito se pogovarjamo. Možnosti za naprej so. Ne za prihodnje leto, za kasneje pa lahko najdemo rešitve," je pojasnil Domenicali.

"Formula 1 tudi v naslednjih petih letih brez žensk" Vodja formule 1 Stefano Domenicali ocenjuje, da v formuli 1 tudi v naslednjih petih letih ne bo voznice, ki bi se prebila v to elitno avtomobilistično tekmovanje, Italijana ob robu dirke za VN Belgije povzemajo mediji. "Če sem pošten, ne pričakujem, da bi se katera od voznic v prihodnjih petih letih prebila v formulo 1, razen, če bo katera udarila kot meteorit. To pa je malo verjetno," je ocenil poslovodja tega tekmovanja.

Ob VN Francije pogodbe s prireditelji dirk v formuli 1 prav tako še niso podaljšali organizatorji VN Belgije in VN Monaka. Za drugi dve dirki še vedno obstaja velika možnost, da bosta v koledarju dirk tudi prihodnje leto, za VN Francije pa je jasno, da je ne bo.

Tokratno gostovanje v Franciji je bilo kratko. Francozi so se v koledar dirk vrnili leta 2018, deset let potem, ko je bila odpeljana zadnja dirka v Magny-Coursu. Skupaj so se dirkači za VN Francije v zgodovini potegovali na 62 dirkah, kar je največ v zgodovini tega tekmovanja.

A cilji glavnih organizatorjev so očitno drugačni. V koledar privabljajo tuje trge in prihodnje leto bosta dirki med drugim v Miamiju na Floridi in v Savdski Arabiji.