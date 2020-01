Sainz in Brabec zadržala skupno vodstvo po deveti etapi

Med avtomobilisti je bil na 410 kilometrov dolgi progi med Wadi Ad-Dawasirjem in Haradhom drugi Katarec Nasser Al-Attiyah, ki je za zmagovalcem zaostal zgolj za 15 sekund, za Sainzom, tokrat petim, pa pred zadnjimi tremi etapami na drugem mestu zaostaja za 24 sekund. Tretji je Peterhansel z več kot šestimi minutami zaostanka.

Tretji je bil Yasir Seaidan iz Savdske Arabije (+4:48 minute).

Nekdanji dirkač formule 1 Španec Fernando Alonso je bil deveti, skupno pa je iz 13. napredoval na deseto mesto.

Med motociklisti je bil v deveti etapi drugi Avstralec Toby Price (+1:64), tretji pa Španec Joan Barreda (+2:42).

Četrti je bil Brabec, ki ima zdaj v skupni razvrstitvi pred današnjim zmagovalcem nekaj manj kot 21 minut prednosti, pred tretjim Pricom pa nekaj manj kot 27.

Simon Marčič je na 47. mestu zaostal za 54 minut in 55 sekund, skupno je napredoval na 59. mesto in ima za vodilnim Američanom več kot 13 ur zaostanka.

