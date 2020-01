Fernando Alonso po drugem mestu zdaj razmišlja celo o zmagi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi smrtne nesreče kolega motorista danes niso dirkali. Krožno, 477 kilometrov dolgo preizkušnjo po puščavskih sipinah, so opravili le avtomobilisti. Ker jim motoristi niso "trasirali" proge, so imeli kopiloti danes precej bolj zahtevno delo. V avtomobilu Alonsa je to nalogo brezhibno opravil Marc Coma, petkratni prvak relija Dakar med motoristi.

"Marc je bil odličen. Etapa mu je bila pisana na kožo in če ne bi imela manjšega postanka zaradi počene pnevmatike, bi morda lahko razmišljala celo o zmagi. To je bilo nekaj, na kar pred začetkom relija nisem niti pomislil, zdaj pa vidim, da ni nemogoče," je dejal Alonso. Španec je z drugim mesto napredoval na 13. mesto v skupnem seštevku.

Na vrhu se razmerje moči ni bistveno spremenilo, čeprav je imel Carlos Sainz kar nekaj težav. Na koncu je zadržal šest minut in 40 sekund prednosti pred drugouvrščenim Nasserjem Al-Attiyahom iz Katarja in več kot 13 minut pred Francozom Stephanom Peterhanselom, trinajstkratnim prvakom relija Dakar (sedem naslovov ima med avtomobilisti in šest med motoristi).

