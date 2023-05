V solzah zapisala, da si SP ne more privoščiti

Najboljša slovenska voznica endura Tjaša Fifer sporoča, da si ne more privoščiti poti in nastopa na drugi in tretji dirki svetovnega prvenstva.

Motošportnica leta 2022 Tjaša Fifer po izboru AMZS se je odločno podala nasproti izzivom sezone 2023. Voznica endura je s svojo zasebno ekipo želela nastopiti na vseh štirih dirkah svetovnega prvenstva. Na uvodni v Italiji je osvojila 14. in deveto mesto. Z devetimi točkami je tako 12. v razvrstitvi 17 tekmovalk. Že pred sezono je v pogovoru za Sportal s solzami v očeh govorila, kako težko si privošči dirkanje v enduru. "Ljudje kar nimajo posluha za ta šport. Zelo je zatrto. Sprašujem se, kam sploh spadam, kje je moje mesto." Za sezono bi potrebovala vsaj 60 tisoč evrov. Novica, ki jo sporoča dva tedna pred naslednjo dirko (Finska), ni najboljša. Zapisala jo je s solzami v očeh.

"Cilj za letos je bil jasen – nastopiti in končati vse dirke svetovnega prvenstva v enduru. Po svojih najboljših močeh in brez poškodb. S pomočjo trenerja Mihe Špindlerja sem naredila preskok v motokros tehniki, hitrosti in samozavesti na hitrih in tehničnih sekcijah. Kot veste, svetovno prvenstvo, priprave, treningi in poti na dirke res veliko stanejo. Prišla sem do točke, kjer se je ustavilo. Naslednji teden bi morala odpotovati na drugo in tretjo dirko enduro GP, ki sta na Finskem in Švedskem. Žal si ju ne morem privoščiti," je zapisala na družabnih omrežjih. "To pišem s solzami v očeh, a poskušam ostati pozitivna. Upam, da se bom lahko vrnila na dirke svetovnega prvenstva."